Причина пожара на лакокрасочном заводе в Ленинградской области 28 октября 2020 года: Очевидцы рассказывают о звуке взрыва

Специалисты выяснят причину пожара на лакокрасочном заводе в Ленобласти 28 октября 2020 года Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Три бригады спасателей МЧС уже несколько часов пытаются справиться с мощным пожаром на лакокрасочном заводе, расположенном в населенном пункте Буяницы, Волосовского района Ленинградкой области. Пламя вспыхнуло около 10 часов утра в среду, 28 октября 2020 года. Спустя пару минут местные жители уже заметили огромные, черные столбы дыма, поднимающиеся над зданием.

- Зрелище страшное, люди из соседних домов эвакуировались. Вспыхнуло резко – буквально 2-3 минуты и огонь пошел. Что-то там взорвалось, похоже, - высказала свою версию причины пожара в социальной сети местная жительница.

Официальных версий от спасателей или правоохранительных органов о том, от чего же вспыхнул огонь на заводе, на данный момент нет.

- Страшно, очень страшно. Люди из ближайших домов эвакуировались, - рассказала местная жительница. - Пожар резко начался.

Сейчас пожарные пытаются усмирить пламя, которое охватило емкости с растворителем а четырех ангарах завода. После этого начнутся проверки, которые установят виновных.

Отмечается, что площадь возгорания достигла уже 2,8 "квадратов". Персонал завода эвакуирован на улицу.