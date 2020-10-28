Депутаты Санкт-Петербурга поддержали проект бюджета на 2021 год

Теперь документу предстоят второе и третье чтение, а также одобрение губернатора Фото: Тимур ХАНОВ

Главный финансовый документ Санкт-Петербурга на 2021 год поддержали в первом чтении в Мариинском дворце. За проект бюджета проголосовали 39 депутатов, против – шестеро, воздержались двое. Итого доходы петербургской казны в 2021 годы составят, предварительно, 623,5 млрд рублей, расходы –710,7 млрд, а дефицит – 87,2 млрд рублей. Теперь документу предстоят второе и третье чтение, а также одобрение губернатора.

Проект регионального бюджета на 2021-2023 годы парламенту представил вице-губернатор Эдуард Батанов. Он напомнил, что документ формировался в беспрецедентно сложных условиях и был составлен на основе базового сценария, который не предусматривает жестких антиковидных ограничений: «это бюджет восстановительного роста».

По словам Батанова, бюджет носит ярко выраженный социальный характер, и здравоохранение занимает в нем главное место. Так, 11 млрд хотят выделить из городского бюджета на льготные лекарства, 2,8 млрд – на высокотехнологичную медпомощь, 1,7 млрд потратят на закупку медицинской аппаратуры. В планах – закупка 300 автомобилей для медучреждений, в том числе 42 реанимобилей, в результате автопарк клиник будет обновлен почти наполовину.

Только машин «Скорой помощи» планируют закупить 300 штук Фото: Артем КИЛЬКИН

Займутся и больничными лифтами: за 588 млн заменят 120 лифтов в 51 клинике, что позволит полностью отказаться от подъемников, поживших сверх нормы. А 1 млрд отправят на развитие электронных сервисов в сфере здравоохранения: оборудованием и программным обеспечением снабдят 71 учреждение.

79,9 млрд направят на индексацию соцвыплат всем нуждающимся, причем 40 млрд составят прямые выплаты. Например, малоимущие семьи с детьми от трех до семи лет получат пособий на 2,6 млрд рублей. Расширят и сеть МФЦ, в итоге в следующем году впервые в Петербурге «Мои документы» откроют в торговом центре.

Еще 5,9 млрд за три года потратят на горячее питание школьников, которое уже получают 120 000 учеников начальных классов. 7,9 млрд припасли на льготное питание детей. 3,2 млрд отправятся в карманы 20 000 классных руководителей в виде ежемесячных выплат.

Параллельно Смольный готовит третий пакет мер по поддержке бизнеса (на первые два уже потратили 18 млрд рублей). Также планируют удвоить расходы на восстановление туристической сферы.

5,9 млрд за три года потратят на горячее питание школьников Фото: Артем КИЛЬКИН

На комфорт в городе потратят 5,7 млрд рублей. Задумали благоустроить больше 70 объектов, среди которых – берега Охты, Оккервиля, Суздальских озер. 110 млн рублей планируют выделить на скейт-парки, которые хотят открыть в каждом районе города. Поддержит город и ключевые инвестпроекты в Кронштадте, Почтовом квартале, Таврическом саду.

К концу 2023-го город получит, по задумке властей, 27 детских садов и столько же школ. В бюджете прописали строительство фондохранилища Эрмитажа и новой сцены Театра Европы. Стартуют реставрация Петропавловской крепости и музея Суворова, пройду работы в Казанском соборе, Аничковом дворце, Лавре, Смольном и Спасо-Преображенском соборах, Гатчинском парке и дворце.

42 млрд, по Адресно-инвестиционной программе, отправятся на дороги. На метростроение собирались направить в 2021 году 7,4 млрд, но уже ко второму чтению эту сумму обещают увеличить.

– Можно ли не допустить повышения стоимости проезда в транспорте? – поинтересовался депутат Павел Иткин.

– Год изменил картину мира. Пассажиропоток упал драматически, а вместе с ним и выручка перевозчиков, – ответил Батанов. – Вопрос многовекторный. Нужно учитывать и стоимость топлива и электроэнергии, и зарплаты водителей. Это влияет на экономику перевозчиков. По закону, до 20 декабря тариф будет утвержден. Но в прошлом году мы уже говорили, что разовыми поездками пользуется не более 15 процентов пассажиров и что повышение разового тарифа – это повышение тарифа гостевого.

СКАЗАНО ДЕПУТАТАМИ:

Денис Четырбок:

– Из-за пандемии город в этом году недосчитался огромных средств. Больше всего недоимок – по налогу на прибыль. Тем не менее, несмотря на сложности с формированием доходной части, бюджет на будущий год сохранит социальную направленность. Неизменными приоритетами политики города останутся образование, здравоохранение, развитие транспортной системы и социальная поддержка граждан.

Борис Вишневский:

– Это не социальный бюджет. 7 млрд не достает на социальное обеспечение и выплаты семьям с детьми, 9 млрд – на лекарственное обеспечение, 3,5 – на капремонт жилья, 2,5 -на расселение коммунальных квартир, а 2,8 – на субсидии общественному транспорту, чтобы сохранить нынешние тарифы на проезд. Нам говорят, что нет денег: эпидемия, падение доходов. При этом в бюджет заложено огромное количество ненужных расходов: 2,5 млрд – на ЗСД, 5 млрд – на спортивный комплекс на месте снесенного СКК. Патриотическое воспитание, событийный туризм, форумы и конгрессы, даже пляжный футбол... Нам некуда девать деньги?

Вячеслав Макаров, председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга:

– Бюджет рассчитан из приоритетов города и реалий сегодняшнего дня. Мир стал другим, тревожный фон сохраняется. В условиях, когда экономический спад неизбежен, нужно защитить самых незащищенных. Это и есть ответственная политика. В ситуации кризиса люди ждут от власти готовых решений, реальной помощи. Бюджет должен строиться на том, что нужно простому человеку, простому петербуржцу, который выступает для нас дирижером бюджетного процесса. Вот почему мы назвали бюджет народным: без этого он будет экзотический, бестолковый, а допустить этого нельзя.

Ольга Ходунова:

– По всем важнейшим направлениям заметно существенное снижение финансирования. На доступное жилье и ЖКУ – минус 10 млрд, на расселение коммуналок расходы сократили в пять раз. Так мы расселим их через 117 лет, а молодые семьи уже вырастят внуков. Почему планируется ввести 47 социальных объектов при потребности в 314? 27 детских садов – при потребности в 180? Предлагаемый бюджет не сможет стать финансовой опорой развития региональной экономики, он снижает уровень жизни людей.

Сергей Никешин:

– Ежегодно отмечается ухудшение состояния теплосетей Петербурга. Чтобы ликвидировать недоремонт и обеспечить безопасность населения и надежность теплоснабжения, стоит увеличивать бюджетную поддержку. Больше средств нужно направить и на ремонт трамвайных путей: на следующий год предусмотрено всего 300 млн, что на порядок ниже реальной потребности, при этом трамвай – это один из самых экологичных видов транспорта, а именно экологии в последние годы уделяют большое внимание.

Оксана Дмитриева:

– Можно перераспределить 24 млрд рублей. Снять расходы на информатизацию, «Чижик», событийный туризм и продвижение туристического потенциала, а также сразу пять организаций по поддержке малого бизнеса – и направить их на здравоохранение и ЖКХ по всем направлениям.

Алексей Макаров:

– В 2020 году совместно с правительством мы работали над поддержкой, в частности, малого и среднего предпринимательства и преодолением «пандемического шока». Очень важно продолжить эту работу и в 2021 году. Он должен стать годом преодоления последствий «коронавирусного» 2020. Для этого необходимо, чтобы бюджет исполнялся с максимальной эффективностью, что ставит перед нами новые задачи по парламентскому контролю.

Павел Иткин:

– Главное, чего нам удалось достичь, – сохранение социальной направленности бюджета. Большая часть наших замечаний, высказанных во время нулевых чтений, нашла отражение в законопроекте. Он остаются и вопросы: подготовка города к мусорной реформе, транспортный вопрос.

Елена Киселева:

– Социальная направленность бюджета Санкт-Петербурга неизменна. К системе здравоохранения повышенное внимание. Все публичные обязательства, которые город взял на себя, – социальные выплаты, льготы, нормы поддержки – обязательно будут выполнены в полном объеме. Однако нас волнует и состояние наших социальных объектов, особенно стационаров: лифты, пищеблоки, пожарная безопасность.

Михаил Погорелов:

– Несмотря на то, что бюджет является дефицитным, главная наша задача – это исполнение всех социальных обязательств в полном объеме. Мы должны рассчитывать на все доступные нам ресурсы. По отношению к предыдущим периодам увеличены расходы на развитие образования, здравоохранения и социальной поддержки жителей Петербурга, нуждающихся в помощи.

А ЧТО ЕЩЕ?

– Поддержали бюджет Территориального фонда ОМС на 2021-2023 годы.

– Не приняли поправку в Стратегию-2035 о сохранении и развитии наземных маршрутов общественного транспорта на два и более районов города (предложена Алексеем Ковалевым).

– Решили защитить от сноса и попросить губернатора превратить в соцобъект здание НИИ бумажной промышленности, ранее не признанное памятником.