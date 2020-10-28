Ленобласть разобьет исторический парк в память о Ледовом побоище

По одной из версий, именно в Старой Ладоге князь освятил свой меч в церкви Святого Георгия Фото: Олег ЗОЛОТО

В 2021 году Россия отметит 800 лет со дня рождения Александра Невского – доблестного воина, великого князя и государственного деятеля, которого отнюдь не предали забвению и даже сделали символом всей русской цивилизации.

– Сформирован план празднования, в нем более 130 различных мероприятий, причем это не только событийная повестка, но и большое количество инфраструктурных проектов, – сообщил помощник президента России по культуре Владимир Мединский. – Большинство из них, в том числе и самые знаковые, запланированы на 2021 год.

Главной площадкой торжества станет Александро-Невская лавра, расположенная в Санкт-Петербурге. Но центральные мероприятия развернутся еще в семи регионах России, в их числе и Ленинградская область.

СТАРАЯ ЛАДОГА ГОТОВА

В начале октября в Тосно открылась фотовыставка и конференция, посвященная предстоящему празднованию 800-летия со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского. На открытии были заместитель министра культуры России Алла Манилова и заместитель председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов.

– Мы готовимся к празднику, в нынешних границах нашего региона земля напрямую связана с историей и победами великого князя. Здесь Старая Ладога, Тосненский и Лужский районы, – отметил Николай Емельянов.

Так, Копорье упоминается еще в Новгородской летописи в 1240 году, когда немецкие рыцари поставили на этом месте деревянную крепость, а в 1241-м великий князь захватил ее и отправил врага восвояси. Оставил свой след Александр Невский и в нынешнем Бокситогорском районе, где до сих пор стоит основанный им Антониево-Дымский мужской монастырь.

В Тосненском районе расположено предполагаемое место стоянки дружины накануне битвы со шведами. Фото: Официальный туристический портал Ленобласти

В Лужском районе находится часовня, поставленная князем после победоносного Ледового побоища. По легенде, когда Невский только отправлялся в Псковскую землю, захваченную воинами Ливонского ордена, он сделал привал на берегу озера Мужа у целебного источника. Во сне князю явилась святая Параскева и предрекла победу.

Но, конечно, самое важное место Ленобласти, связанное с Александром Невским, Старая Ладога.

– По одной из версий, именно в Старой Ладоге 20-летний князь освятил в церкви Святого Георгия свой меч, – рассказывает зампред правительства Ленобласти по вопросам культуры, туризма и охране памятников Владимир Цой. – Эта церковь хорошо сохранилась, достоянием являются ее фрески, в частности, та, на которой святой Георгий убивает змия. В Старой Ладоге расположен и Никольский мужской монастырь, который, по легенде, князь основал после Невской битвы в память о павших ратниках.

К 800-летию Александра Невского Старая Ладога, по словам губернатора Александра Дрозденко, готова полностью, продумано все, вплоть до интерактивных мероприятий для детей. А вот где предстоит хорошенько поработать, так это в Тосненском районе возле Никольского. Там появится парк, посвященный великому князю.

«ЛЕДОВОЕ ПОБОИЩЕ» ЕЩЕ ВПЕРЕДИ

– В Тосненском районе расположено предполагаемое место стоянки дружины князя накануне битвы со шведами и молитвы перед Невским сражением, – поясняет Владимир Цой. – Сегодня тут стоит памятный знак, проводятся реконструкции боев.

Здесь появится музейно-выставочный комплекс «Ледовое побоище», посвященный битве с немецкими рыцарями на Чудском озере. Его украшением станет историко-мемориальный парк площадью пять гектаров, задуманный в форме креста.

Планировочное решение парка представляет собой крест, на вершине которого находится памятник Александру Невскому, а в центе часовня (доминанта парка). А еще будут макеты храмов и часовен, связанных с великим князем, в том числе Софийский и Спасо-Преображенский соборы.

В битве на Чудском озере погибли сотни немецких рыцарей. Пересъемка: Александр ГЛУЗ

Разработка проекта парка завершается. Заложить его обещают в 2021 году. Он станет общедоступной зоной с красивой подсветкой и дорожками, полюбоваться которой можно будет даже с самолета, идущего на посадку в Пулково.

Облик памятника Невскому выберут к середине февраля на открытом международном конкурсе архитекторов и скульпторов.

– Памятник установят в рамках реализации нацпроекта «Культура», – отмечают в Российском военно-историческом обществе. – Открыть его планируется в живописном возвышенном месте на правом берегу реки Тосна, где установлены поклонный крест и памятный знак в честь 770-летия Невской битвы.

Частью музейно-выставочного комплекса станет уникальная диорама сражения на Чудском озере, работу над которой уже завершают. Кроме того, в следующем году на легендарном озере стартует масштабная военно-археологическая экспедиция.

Власти региона надеются, что парк по соседству с еще одной достопримечательностью – знаменитыми Саблинскими пещерами – станет точкой притяжения всего Северо-Запада.

ДЕТСКИЙ МАРШРУТ

Ленобласть совместно с Петербургом разрабатывает туристический маршрут, посвященный Александру Невскому и его подвигам. По словам Александра Дрозденко, он включит в себя Старую Ладогу – там в одной из башен крепости запланировали открыть музей, а также памятный знак и будущий парк под городом Тосно. Рассматривают вариант водного маршрута на участке пути из Петербурга в Старую Ладогу.

Алла Манилова озвучила идею организации национального духовно-исторического туристского маршрута «Александр Невский. Гимн России». И в первую очередь, посвятить его детям. Возможно, уже в 2021 году школьники станут первопроходцами этого пути.

В скором времени туристы смогут полюбоваться на огромное полотно диорамы Фото: Александр ГЛУЗ

Предполагается, что петербургско-ленинградский маршрут войдет в главный детский туристический маршрут 2021 года. Министерству культуры хотят предложить трехдневный вариант, в котором первый день ребята проведут в Петербурге и посетят лавру, во второй отправятся по суше или воде в Старую Ладогу, а на третий вернутся в город и посетят другие достопримечательности, связанные с великим князем, в первую очередь увидят раку в Эрмитаже.

– У нас на следующий год заложено 36 миллионов рублей на поездки детей, в том числе и по этому маршруту, – подчеркнул председатель комитета по туризму Ленобласти Евгений Чайковский.

Окончательное предложение, а также полный план мероприятий в регионе отправится в минкульт в ноябре.

Кроме того, запустят также маршруты из Петербурга в Псков и Великий Новгород. Вообще, в планах сделать несколько маршрутов из Петербурга в Ленобласть, чтобы они были радиальными.

КСТАТИ

К юбилею Невского в порядок приводят многочисленные церкви и часовни, связанные с его именем. Так, в Старой Ладоге провели работы по сохранению уникальной живописи церкви Святого Георгия, а в ближайшие два года стартует долгожданная реставрация церкви в деревне Александровке.