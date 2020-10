«Авто Премиум» представит новую SKODA OCTAVIA. Фото предоставлены ГК Авто Премиум.

Группа официальных дилеров ŠKODA «Авто Премиум» в Санкт-Петербурге со 2 ноября 2020 года начнет видеотрансляцию обзоров, посвященных абсолютно новой ŠKODA OCTAVIA.

Поклонники этой марки в Северной столице узнают подробности о высокотехнологичных инновационных и уникальных Simply Clever решениях, реализованных в автомобиле, о новой современной концепции интерьера, а также о том, как ŠKODA OCTAVIA сохранила и приумножила свои традиционные достоинства.

Записаться на презентацию и ознакомиться с подробным расписанием публикаций можно по ссылке.

В ходе видеопрезентации гости смогут принять участие в семейных онлайн мастер-классах и викторинах, выиграть аксессуары из фирменной коллекции ŠKODA. Специалисты дилерских центров ответят на все вопросы и проконсультируют дистанционно или лично - во время визита в «Авто Премиум». Авторы трех вопросов станут обладателями сертификатов на создание собственного парфюмерного аромата от студии Ess Bouquet. Победители будут выбраны случайным образом в прямом эфире на канале Инстраграм в последний день презентации - 15 ноября в 14:00. Во время презентации – со 2 по 15 ноября - все маленькие члены семьи ŠKODA смогут получить свои первые водительские права, отправив заявку в «Авто Премиум».

- Премьера OCTAVIA четвертого поколения ознаменовала выход нашего мирового бестселлера на новый уровень, - отметила глава марки ŠKODA в России Ян Прохазка. - Мы уверены, что многим клиентам и их семьям было бы интересно узнать, какой стала эта модель в новом воплощении. Она получила значительно расширенные комплектации и инновационное оснащение.

КСТАТИ

Самая популярная в мире модель чешского бренда уже доступна для заказа в расширенных комплектациях – Active Plus, Ambition Plus и Style Plus – с тремя бензиновыми двигателями на выбор. Первым на российском рынке появится турбированный мотор 1.4 TSI/150 л.с. Стоимость модели c МКПП составит от 1 409 000 рублей, а версии с АКПП – от 1 466 000 рублей.

Более подробная информация о новой ŠKODA OCTAVIA доступна на официальном сайте группы «Авто Премиум».

Забронировать и внести предоплату за автомобили можно дистанционно через сайт.

Станьте гостем презентации абсолютно новой ŠKODA OCTAVIA, присоединяйтесь к группам

«Авто Премиума» в социальных сетях Facebook, VK , YouTube и Instagram.

