«Поражения - это часть работы»: Семак прокомментировал проигрыш «Зенита» «Боруссии» в Лиге Чемпионов

Сергей Семак объяснил причина поражения от "Боруссии", но болельщиков это не успокоило. Фото: ФК "Зенит"

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение своей команды от дортмундской «Боруссии» вот втором матче группового этапа Лиги Чемпионов. Несмотря на печальный результат, уже третий подряд, наставник сине-бело-голубых полон оптимизма.

- И победы, и поражения - это часть работы. Что касается сегодняшнего матча — можно было выиграть, но сложно. Что касается матчей с «Брюгге» и «Рубином» — такое бывает; мы играли лучше, но не всегда победы приходят тогда, когда их ждешь. Нужно набраться терпения и готовиться к следующему матчу, - приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

Что касается причин поражения, то тут тренер сослался на хорошую игру соперника. «Бавария», мол, и прессинговала сильнее и атаковала зхорошо. А ресурсы «Зенита» - не бесконечны. С собой петербуржцы привезли лишь 18 полевых игроков. Причем два ключевых – Малком и Азмун не сыграли из-за травмы. Не готов был после возвращения из сборной России и Юрий Жирков.

Против "Зенита" играл и бывший полузащитник петербуржцев Аксель Витсель. Фото: ФК "Зенит" Вячеслав Евдокимов.

Впрочем, все эти оправдания не усмирили гнев болельщиков, которые назвали игру «Зенита» трусливой, беззубой и недостойной еврокубков: «Я не понимаю, чего боятся Семак и игроки. Нужно идти вперед, биться, играть в атакующий футбол, а не ставить двухэтажный автобус и надеяться на контратаки с одним Дзюбой. Семак проиграл войну еще до начала Лиги Чемпионов»; «Очередной трусливый матч, очередной раз не хочется смотреть на это».

Что касается перспектив «Зенита» в Лиге Чемпионов, то теперь они кажутся туманными, как ранним утром над Невой. После двух игр – ноль очков. А всего матчей в группе шесть. И даже чтобы занять третье место, дающее право сыграть в Лиге Европы – турнире статусом ниже – «Зениту» придется прыгнуть выше головы. А в нынешнем его состоянии в это верится с трудом.

Не зря в городе уже пошли слухи о замене Семака на аргентинского специалиста Маурисио Почеттино. При этом варианты с российскими тренерами в руководстве сине-бело-голубы якоббы даже не рассматривают. Что, впрочем, и не удивительно. Ведь все последние европейские успехи петербуржцев были связаны исключительно с иностранными наставниками.