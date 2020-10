SKODA WAGNER проведет интерактивную презентацию новой OCTAVIA. Фото предоставлено ГК WAGNER.

Петербургская группа автодилеров ŠKODA WAGNER за первые две недели ноября проведет серию онлайн-презентаций абсолютно новой ŠKODA OCTAVIA.

Каждые два дня - со 2 по 15 ноября - специалисты автосалонов компании будут выходить в прямой эфир в 12 часов дня для презентации возможностей нового автомобиля. Трансляции будут проводиться на официальных каналах дилера в Youtube и Instagram. ŠKODA WAGNER приглашает поклонников чешской марки активно участвовать в каждой трансляции и задавать все интересующие вопросы о новинке.

Презентации охватывают весь спектр информации об автомобиле: историю OCTAVIA, экстерьер и Simply Clever решения, дизайн салона, интерьер и мультимедийные системы, особенности коробки передач и двигателя, решения по безопасности и высокотехнологичные ассистенты.

Финальная прямая трансляция из шоу-рума одного из автосалонов ŠKODA WAGNER состоится 15 ноября в 12 часов. В этот день зрителям представится возможность впервые увидеть новую OCTAVIA «вживую», не посещая дилерский центр, и сделать первые предзаказы. В завершении состоится розыгрыш призов среди самых активных зрителей всех восьми презентаций, прошедших в течение двух недель.

ŠKODA OCTAVIA более 60 лет является одним из бестселлеров чешского бренда. Новая модель предстанет перед поклонниками в еще более стильном дизайне, с высокотехнологичными инновационными решениями и современной концепцией интерьера. Среди технологий, которые обязательно понравятся автолюбителям, - система бесключевого доступа с датчиками на всех дверях, двухспицевый руль, полностью светодиодные матричные фары.

Напомним, абсолютно новая ŠKODA OCTAVIA будет представлена на российском рынке в трех комплектациях: Active Plus, Ambition Plus и Style Plus.

Зарегистрироваться на онлайн-презентацию можно по ссылке.