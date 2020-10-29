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SKODA WAGNER проведет интерактивную презентацию новой OCTAVIA

Специалисты ответят на все вопросы зрителей, а во время финальной трансляции можно будет сделать предзаказ на автомобиль
Источник:kp.ru
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SKODA WAGNER проведет интерактивную презентацию новой OCTAVIA. Фото предоставлено ГК WAGNER.

SKODA WAGNER проведет интерактивную презентацию новой OCTAVIA. Фото предоставлено ГК WAGNER.

Петербургская группа автодилеров ŠKODA WAGNER за первые две недели ноября проведет серию онлайн-презентаций абсолютно новой ŠKODA OCTAVIA.

Каждые два дня - со 2 по 15 ноября - специалисты автосалонов компании будут выходить в прямой эфир в 12 часов дня для презентации возможностей нового автомобиля. Трансляции будут проводиться на официальных каналах дилера в Youtube и Instagram. ŠKODA WAGNER приглашает поклонников чешской марки активно участвовать в каждой трансляции и задавать все интересующие вопросы о новинке.

Презентации охватывают весь спектр информации об автомобиле: историю OCTAVIA, экстерьер и Simply Clever решения, дизайн салона, интерьер и мультимедийные системы, особенности коробки передач и двигателя, решения по безопасности и высокотехнологичные ассистенты.

Финальная прямая трансляция из шоу-рума одного из автосалонов ŠKODA WAGNER состоится 15 ноября в 12 часов. В этот день зрителям представится возможность впервые увидеть новую OCTAVIA «вживую», не посещая дилерский центр, и сделать первые предзаказы. В завершении состоится розыгрыш призов среди самых активных зрителей всех восьми презентаций, прошедших в течение двух недель.

ŠKODA OCTAVIA более 60 лет является одним из бестселлеров чешского бренда. Новая модель предстанет перед поклонниками в еще более стильном дизайне, с высокотехнологичными инновационными решениями и современной концепцией интерьера. Среди технологий, которые обязательно понравятся автолюбителям, - система бесключевого доступа с датчиками на всех дверях, двухспицевый руль, полностью светодиодные матричные фары.

Напомним, абсолютно новая ŠKODA OCTAVIA будет представлена на российском рынке в трех комплектациях: Active Plus, Ambition Plus и Style Plus.

Зарегистрироваться на онлайн-презентацию можно по ссылке.

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