Официально: Стоимость проезда в общественном транспорте повысится в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге увеличится стоимость проезда в общественном транспорте. Фото: Олег ЗОЛОТО

Новый год - новые тарифы. С 1 января 2021 года в Санкт-Петербурге повысится стоимость проезда в общественном транспорте. Об этом «Комсомолке» в четверг, 29 октября, рассказал председатель городского комтранса Кирилл Поляков.

- С 1 января 2021 года мы увеличиваем все положенные выплаты - в том числе повышаем пенсии, компенсации и так далее, - отметил Поляков. - Кроме того, у нас каждый год увеличивается стоимость топлива, если говорить про автобусы, электричества, если говорить про метро и троллейбусы, индекс потребительских цен, который привязан к уровню инфляции и так далее.

По словам главы комитета по транспорту, речь идет прежде всего о повышении «гостевого тарифа» - то есть, увеличится стоимость разовых поездок, которые жители и гости города оплачивают напрямую, без «Подорожников», карты «Мир» или «Единой карты петербуржца». Рост, предположительно, составит в районе пяти-шести рублей - то есть, один жетон в метро будет стоить 61-62 рублей, а один билет на автобус или троллейбус - 55-56 рублей.

- По социальным тарифам вообще никакой беды нет, - констатировал Поляков. - Потому что на сколько мы их повысим - на столько же повысятся и единые денежные выплаты для пенсионеров, ветеранов и иных льготных категорий граждан.

Напомним: предыдущая индексация тарифов произошла в Санкт-Петербурге не далее как 1 января 2020 года. Тогда стоимость разового проезда в общественном транспорте выросла сразу на 10 рублей.