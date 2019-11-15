2019-11-15T01:49:22+03:00
Общество

В Петербурге повысили стоимость разового проезда в наземном транспорте и метро на 10 рублей

Новые цены будут действовать с 1 января 2020 года
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Цена разовой поездки в наземном транспорте станет 50 рублей, а в метро - 55 рублей.Цена разовой поездки в наземном транспорте станет 50 рублей, а в метро - 55 рублей.Фото: Артем КИЛЬКИН
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В Смольном назвали окончательные цены на разовый проезд в наземном транспорте и метрополитене в 2020 году. Они поднимутся на 10 рублей. Теперь проехать на автобусе, трамвае или троллейбусе можно будет за 50 рублей, а в метро – за 55 рублей. Такая инициатива в первую очередь направлена на туристов, которых власти Петербурга больше не хотят субсидировать. По словам чиновников, гости города преимущественно оплачивают проезд наличными.

- Ожидается, что в следующем году Северную столицу посетят более 9 миллионов туристов. На деньги, которые они потратят на оплату проезда в пассажирском транспорте, город сможет расширить парк общественного транспорта, - объясняет повышение цен пресс-служба вице-губернатора Эдуарда Батанова.

В Смольном говорят, что повышение цен в первую очередь направлено на туристов. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Смольном говорят, что повышение цен в первую очередь направлено на туристов.Фото: Олег ЗОЛОТО

В новом году придется доплатить и владельцам проездных билетов, но не так значительно. Для них цены и в метро и в наземном транспорте поднимутся всего на 4%.

Городские власти также приводят статистику, согласно которой наличкой оплачивают проезд только 15% пассажиров. 33% пользуются картой «Подорожник», а 42% - другими льготными проездными (для пенсионеров, студентов, школьников, а также иных категорий – прим.). Остальные 10% рассчитываются банковскими картами. Получается, что в 2020 году увеличение стоимости проезда на 4% коснется 3/4 всех пассажиров Северной столицы.

Для 75% пассажиров общественного транспорта, пользующихся выгодными проездными, стоимость увеличится всего на 4% Фото: Олег ЗОЛОТО

Для 75% пассажиров общественного транспорта, пользующихся выгодными проездными, стоимость увеличится всего на 4%Фото: Олег ЗОЛОТО

Напомним, ранее в Смольном отмечали, что стоимость разовой поездки нужно повысить на 15 рублей. Именно такие цифры в комитете по транспорту Петербурга считали «экономически обоснованными».

ИСТОЧНИК KP.RU

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