«Боруссия» пожалуется в УЕФА на «Зенит» из-за пробравшихся на стадион русских «ковид-диссидентов»

"Боруссии" не понравилось, что болельщики "Зенита" пробрались на пустой стадион в Дортмунде в обход запрета по коронавирусу. Фото: instagram.com/landscrona/

«Боруссия» собирается подать жалобу в УЕФА на «Зенит», чьи болельщики хитрым образом проникли на игру в Дортмунде в рамках группового этапа Лиги чемпионов, хотя она должна была пройти при пустых трибунах из-за острой эпидситуации по коронавирусу в Германии. О намерениях немцев пишет крупная региональная газета Westdeutsche Allgemeine Zeitung.

По данным зарубежного издания, в руководстве «Боруссии» заметили всплывшие в Instagram фотографии фанатов «Зенита», хваставшихся про лицезрение игры со стадиона «Сигнал Идуна Парк». На одном из снимков видно, как один из зрителей наблюдает за игрой в футболке с эмблемой фан-группировки сине-бело-голубых Music Hall.

"Ковид-диссиденты" расположились в ложе для прессы. Фото: instagram.com/landscrona/

- «Ковид-диссиденты» на выезде, - пишет официальный Instagram-аккаунт «Ландскроны», объединения болельщиков «Зенита».

Немцы называют поступок хитрых фанатов не иначе как хулиганством. Судя по фотографиям группы поддержки «Зенита», мужчины стоят в ложе для прессы или возле нее. «Боруссия» подозревает, что петербургский клуб намеренно изготовил аккредитации для болельщиков. Сейчас дортмундский клуб ждет ответа на свой запрос об инциденте от УЕФА. «Ландскрона» между тем в своем Telegram-канале не скрывает, что на матче присутствовали пятеро членов объединения. «Зенит» же ситуацию официально не комментировал.

Немецкая пресса обозвала болельщиков хулиганами. Фото: instagram.com/landscrona/

Добавим, что сине-бело-голубые после двух матчей занимают последнее место в текущем розыгрыше группового этапа Лиги чемпионов, проиграв и в гостях «Боруссии» и дома «Брюгге». Следующий матч с «Лацио» состоится 4 ноября на «Газпром Арене». При зрителях.