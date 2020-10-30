Кристина Асмус сыграет Регину Энгстранд в иммерсивном шоу «Вернувшиеся»

Кристина Асмус - актриса театра и кино. Фото: предоставлено организаторами.

Актриса Кристина Асмус примет участие в шоу «Вернувшиеся». Попасть на сеанс со знаменитой артисткой можно уже в эти выходные. Количество билетов строго ограничено.

Напомним, что иммерсивное шоу «Вернувшиеся» открыло новый сезон в новых роскошных декорациях. Создатели шоу времени не теряли, и к открытию полностью переоборудовали Особняк на Дворцовой набережной, 20. Большая часть предметов – старинные детали интерьера – антикварная мебель, достоверные дневники и книги, чьи страницы пожелтели и обмякли от старости; вековые подсвечники, лампы, картины. Ранее декорации жили в особняке Дашков 5, где на протяжении нескольких лет показывали «Вернувшихся» московской публике.

НА ЗАМЕТКУ

Правила безопасности при посещении шоу:

В помещение не будут допускаться зрители с повышенной температурой, каждому посетителю на входе выдается медицинская маска, обязательна обработка рук антисептиком.

Персонал оснащен масками и защитными экранами. Перед началом шоу и после каждого сеанса происходит санитарная обработка помещения.

Проведение шоу полностью соответствует указаниям постановления Роспотребнадзора в части обработки помещений и рекомендованных средств защиты.

Все правила шоу и билеты на сайте.