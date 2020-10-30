Режиссер Балаж Бараньяи сыграет в новом шоу от создателей иммерсивных спектаклей «Безликие» и «Вернувшиеся»

Режиссер шоу "Письма" Балаж Бараньяи. Фото: предоставлено организаторами.

Особняк на Дворцовой набережной, 20 открыл сезон авторской постановкой в совершенно новом формате: «Письма» — шоу-променад, основанное на подлинных письмах и дневниках известных людей 19-20x веков.

В эту пятницу, 30 октября, в «Письмах» примет участие главный режиссер шоу – Балаж Бараньяи. Балаж отыграет Альтерэго французского поэта Поля Верлена. Серия захватывающих пластических аудио-визуальных перформансов и цельное построение каждой сцены раскроют правдивые истории шести героев перед каждым зрителем максимально ярко.

Балаж Бараньяи известен как режиссер-постановщик, воплощающии свое мастерство через опыт танцовщика в известных мировых компаниях. Он сотрудничал с именитыми хореографами Mats Ek, Jiri Kylian, Angelin Preljocaj, Nacho Duato, Pa l Frena k и другими громкими именами.

- Во время длительного уединения я отчетливо уловил, что писать и получать письма, вести дневник — это крайне важно! И тогда я задумался, а что, если перенестись на 100, 200 лет назад? Как письма меняли жизни людей тогда, возможно ли, чтобы письма открыли перед нами души своих авторов? – рассказывает режиссер. - Сотни вопросов проносились перед глазами строками вечных писем: что другие люди чувствуют или думают, когда находятся на расстоянии, в разлуке, в невозможности говорить друг с другом, видеть друг друга? И что эти двое — Любовь и Расстояние — могут сделать с нашим душевным состоянием?! Как другие чувствуют? О чем они пишут друг другу? Какие глубины эмоций люди переживают во время разлуки? Как глубоко страдают? И страдают ли они?.. Каковы их переживания, куда они их ведут?

Шоу – променад — особый формат, который позволяет точнее и глубже воспринимать весь сюжет, ничего не упустив, ведь каждая сцена будет сыграна на расстоянии вытянутой руки всего для 25 зрителей, с возможностью соблюдать социальную дистанцию.

Постановка основана на реальных письмах и дневниках, которые создатели разыскали в сотнях источников и бережно перевели на русский язык.

Зрители станут свидетелями и прикоснетесь к историям из жизни Маты Хари, Франца Кафки, Артюра Рембо, Поля Верлена, Федора Достоевского, Фриды Кало и Джуди Гарланд. Совершенная магия объединяет всех героев шоу «Письма», яркие переживания и эмоции, знакомые каждому из нас, в режиссерском прочтении.

Все правила шоу и билеты на сайте.