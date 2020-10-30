Завершены ежедневные поиски пропавшей на Эльбрусе матери полугодовалой девочки из Петербурга

Женщина пропала на Эльбрусе во время спуска Фото: СОЦСЕТИ

На Эльбрусе завершили ежедневные поиски туристки из Санкт-Петербурга Екатерины Климовской. Мать полугодовалой девочки пропала ровно 10 дней назад. Она шла в группе с инструктором "Клуба приключений", покоряя северную сторону горы. В это время началась сильная метель, и туристке пришлось заночевать с инструктором в расщелине. Днем они продолжили поход и услышали стоны, наткнувшись на отставшего участника первой группы того же самого туроператора. Человеку было плохо, поэтому инструктор помог ему.

- Инструктор с мужчиной шли впереди, а Катя позади, - рассказал "КП-Петербург" друг Екатерины Владимир. - В какой-то момент инструктор повернулся и увидел, что Катя просто пропала. Когда к ним подошли другие участники похода, инструктор сообщил, что 5 минут назад потерял одну из туристок. Но человек, который шел с ним, заявил, что прошел уже час. Там вообще очень плохая организация была.

Екатерину дома ждет дочка Фото: СОЦСЕТИ

Екатерина пропала в районе спуска к Северному приюту на высоте 4 100 метров. К поискам сразу же подключились спасатели из поисковых отрядов МЧС. Ежедневно они обследовали гору в надежде найти пропавшую петербурженку.

- В поисках Кати дважды поднимали вертолет, а также дрон, чтобы обследовать местность с воздуха, - продолжает Владимир. - Но увидеть ее на горе не удалось, поэтому спасатели проходили все расщелины горы в попытках найти ее.

Ежедневные поиски спасатели продолжают 10 дней. Сегодня, 30 октября, они уже закончили обследовать маршрут.

На Эльбрусе Екатерина было 8 раз, сколько из них попыток было удачными, неизвестно Фото: СОЦСЕТИ

- Ежедневные поиски закончены, но будут периодические, - сообщили "КП-Петербург" в пресс-службе МЧС по КБР. - Они будут выходить теперь раз в два дня, раз в три дня, раз в четыре дня - как спасатели определят. В зависимости от погодных условий они также будут выходить по маршруту, по зонам прочесывания. Они обследовали северный склон горы Эльбрус. Прошли большую территорию. Сегодня с утра обследовали ледник Микельчеран - это Северо-Восток Эльбруса, высота 2 500 метров от поляны Эммануэля. Сейчас они уже вернулись, но без результатов.

Екатерина работала ведущим инженером в одной из энергетических компаний. Дома у нее остались мать и полугодовалая дочка, которые не теряют надежд. От комментариев родственники отказались.

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