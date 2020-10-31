Шанс на выздоровление есть: собачку Глашу, игравшую Муму на сцене петербургского Малого драматического театра, лечат московские ветеринары

Четвероногую артистку могут вылечить в Москве, но это стоит приличных денег. Фото: СОЦСЕТИ

Знаменитая петербургская артистка Глафира, в миру собачка Глаша, стала известной четыре года назад, когда именно ее выбрали в качестве исполнительницы главной роли в спектакле «Муму». Тогда с дебютом ее поздравлял сам Лев Додин, художественный руководитель Малого драматического театра. Но осенью 2020 года случилось несчастье – у Глаши отнялись задние лапки. Спасать собачку начали всем миром. А теперь лечением артистки занялись столичные ветеринары.

- Глаша, к счастью, не безнадежная, наоборот, за три недели в Москве лечение продвинулось больше, чем за месяц в Петербурге. Врач говорит, что динамика хорошая, но все равно еще впереди много работы, ведь она заново учиться ходить на всех лапах, - рассказала «КП-Петербург» хозяйка собачки. - Мы все мечтаем, чтобы Глаша поправилась и вернулась на сцену. Хотя для нас, конечно, важно не то, что она актриса, а что просто – любимый член семьи.

По словам владелицы четвероногой артистки, опять остро встал денежный вопрос. Хотя ветеринары и берут по минимуму, но в неделю на все процедуры уходит около 10 тысяч рублей. Это ежедневный и интенсивный курс массажа, упражнений, физиотерапия, иглоукалывание, плавание, уколы, таблетки, регулярные анализы крови и мочи для контроля за состоянием здоровья. Иногда УЗИ, чтобы не подкрались другие заболевания. Плюс питание для восстановления массы тела и мышц, поскольку Глаша очень похудела за последнее время.

Осенью 2020 года у четвероногой артистки внезапно произошел паралич. Фото: МДТ

Всего почти два месяца, вместе с проведенной ранее операцией, на лечение Глаши ушло около 130 тысяч рублей. Часть из них пожертвовали неравнодушные петербуржцы.

- Благодаря собранным деньгам, в том числе и с помощью читателей «КП», удалось достичь большого прогресса. Но хочется довести дело до полной победы, не бросать же на полпути, иначе все усилия пойдут насмарку, - рассказывают владельцы собачки.

На полный курс восстановления, который займет еще около двух месяцев, требуется еще около 100 тысяч рублей. Таких денег у хозяев Глаши нет, и они просят помощи у всех жителей Санкт-Петербурга: «Процесс реабилитации очень долгий и сложный, это знает любой, кто поднимал на ноги собаку-спинальника. Шанс есть, и жаль его упускать».

Все, кто хочет помочь, может связаться с хозяйкой Глаши, либо перевести средства на карту Сбербанка по номеру телефона (+79112143601 Елена Алексеевна К.) Также у Глаши есть Instagram, где можно следить за ее состоянием здоровья.