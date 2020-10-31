Умерла Галина Филимонова, актриса из фильма-спектакля «А зори здесь тихие»: больше 40 лет она служила в петербургском Малом драматическом театре

В Санкт-Петербурге умерла актриса Галина Филимонова. Фото: vk.com/kurskrasovci

Еще одна утрата постигла культурное сообщество России. На 77 году жизни умерла Галина Филимонова, актриса из фильма-спектакля «А зори здесь тихие», которая больше 40 лет служила в Малом драматическом театре-Театре Европы.

- Сегодня печальный день для нашей мастерской. Не стало Галины Филимоновой, актрисы МДТ и долгие годы педагога нашей мастерской, - сообщил на странице своей творческой мастерской актер, профессор петербургского института сценических искусств Юрий Красовский. - Галина Ивановна воспитала несколько поколений артистов и режиссеров. Ее преданность театру и служение своему делу всегда вызывало восхищение. А высокая энергия, честность и талант заражали и заставляли сильнее углубляться в профессию и погружаться в процесс. Спасибо Вам, Галина Ивановна!

Справка «КП»:

Галина Филимонова родилась в 1944 году в Ленинграде. По окончании школы поступила в Ленинградский институт театральных искусств (ныне - Российский государственный институт сценических искусств) на курс Георгия Товстоногова. По окончании института была принята а труппу Ленинградского театра имени Ленинского комсомола. Потом работала в Рижском театре и Ленинградском театре драмы и комедии.

С 1974 года и по сей день служила в Малом драматическом театре.

В 1993 году Галине Филимоновой было присвоено звание заслуженной артистки России.

Кроме театральных ролей, Галина Филимонова известна по фильмам «Перед бурей» и «Серебряные струны», а также по телеспектаклю «А зори здесь тихие», где она сыграла Галю Четвертак.

Напомним, что 30 октября от последствия коронавируса в Москве умер музыкальный руководитель и главный дирижер петербургского Михайловского театра Александр Ведерников.