«То ли тесты врут, то ли врачи недолечили»: у Ивана Краско поражено 45 % легких из-за коронавируса

Иван Краско узнал о том, что заразился коронавирусом, около месяца назад. Фото: Артем КИЛЬКИН

Новость о том, что всенародно любимый актер, звезда множества фильмов, сериалов и спектаклей Иван Краско болен коронавирусом, заставила поволноваться его многочисленных поклонников. Еще бы – несравненному Степану Матвеевичу из «Личных обстоятельств», Ивану Лютому из «Дело было на Кубани» и старцу Кондратию из «Империи под ударом» в этом году исполнилось 90 лет – а в таком возрасте болезнь протекает особенно тяжело. Впрочем, как рассказал «КП-Санкт-Петербург» сам Иван Иванович, он никаких особо тяжелых последствий не ощутил.

- Какое-то время скакала температура – от 35 до 37 градусов – временами бил озноб, ненадолго пропадало обоняние, - поделился артист. – Ну вот и все, в общем-то. Самым тяжелым, пожалуй, оказалась потеря аппетита – три дня я ничего не мог есть!

Иван Краско - всенародно любимый актер, звезда множества фильмов, сериалов и спектаклей. Фото: Тимур ХАНОВ

По словам Краско, в больницу он принципиально не поехал – внимания там столько же, сколько от родственников, не получишь, а за хорошую палату с надлежащим обслуживанием придется заплатить такую же хорошую сумму. Поэтому болеет Народный артист России дома, с комфортом, в знакомой и уютной обстановке. Хотя и не все проходит так хорошо, как хотелось бы: к примеру, на недавнем обследовании у Ивана Ивановича обнаружили повреждение 45 % легких. Впрочем, и к этому он отнесся с иронией.

- Я считаю так – наверное, половину жизни-то я уже всяко прожил, - смеется актер. – А легкие повреждены даже не наполовину. По-моему, это хороший результат. К тому же я много курил до карантина и сейчас нет-нет, да и позволяю себе это дело. Возможно, причина даже не в коронавирусе – у курящих людей ведь в принципе легкие на рентгене сильно засвечены.

Несмотря на то, что коронавирус - инфекция опасная, Иван Краско себя больным не чувствует и не теряет бодрости духа. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Еще, признается Краско, он никак не может понять, что происходит с его тестами. По словам актера, он за последний месяц сделал их уже шесть или восемь – и постоянно они давали разный результат.

- Приходит, например, один тест – я чистый, - недоумевает Иван Иванович. – Делаю следующий, контрольный – он показывает, что я заражен. То ли тесты врут, то ли врачи что-то напортачили, никак не могу понять. Последний, по крайней мере, показал, что инфекции у меня в организме больше нет. Жду вот еще одного.

Тем не менее боевой настрой кумир публики не теряет и духом не падает: все пережили – и это переживем.