«Перерасходовал энергию, тут-то меня инфекция и клюнула, собака!»: Иван Краско заразился коронавирусом

90-летний Иван Краско заразился коронавирусом и поверил в его существование. Фото: Олег ЗОЛОТО

Известный советский и российский актер Иван Краско заразился коронавирусом. Эта информация пришла «КП-Петербург» от проверенного источника в театральной среде. Внутри все сжалось, срочно звоним Ивану Ивановичу – ведь все-таки 90 лет человеку как-никак. Да и он сам в конце сентября приходил в редакцию «Комсомолки». А вдруг и журналисты оказались под угрозой? Однако бодрый Краско поспешил нас успокоить и попутно проклинал пресловутую инфекцию.

- Я 3 и 5 октября играл в спектакле (в театре Комиссаржевской – Прим.Ред.). А шестого числа пришел положительный тест. Сейчас чувствую себя хорошо, - признался Краско.

Еще недавно Иван Иванович заходил в "Комсомолку" за подарками к 90-летнему юбилею. Фото: Олег ЗОЛОТО

Любопытно, что Иван Иванович до этого случая на протяжении всей пандемии отрицал существование коронавируса. Версии «инфошума» он строил разные и никак не думал, что зараза реальна и достанет и его.

- Но вот, чувствую, тяжесть такая, слабость появилась… Думаю: «Чего это такое?». И правда, тут-то я и поверил во все эти инфекционные дела. Врачи потом дополнительно приходили уже домой обследовать. Предлагали в больничку положить, а им отвечаю, что не-е-е-т, ребятки, это у вас не получится, - рассказывает 90-летний артист.

По словам Краско, в больницу он ни ногой - на даче шанс поправиться намного лучше. Фото: Артем КИЛЬКИН

Судя по голосу, Краско действительно был довольно бодр. По его словам, он в скором времени надеется снова вернуться в театр.

- Успел вот сыграть Сократа своего любимого. Но, по-моему, перерасходовал свой ресурс, энергию. Ведь полгода из-за вируса ничерта не делали мы, господи, боже мой! Думал, что разучусь играть, но нет – все вроде бы было в норме. Но перерасход все же случился. Тут-то меня инфекция и клюнула, собака! – поругал коронавирус Краско.

По его словам, несколько коллег по цеху уже переболели COVID-19. После выявления инфекции у Краско такой же диагноз подтвердился еще у нескольких артистов и сотрудников театра.

Добавим, что ранее Иван Иванович выступил на программе «Пусть говорят», где он публично обвинил своего директора в попытке захвата новой дачи в Ленобласти. Делом заинтересовался даже глава Следкома Александр Бастрыкин.

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