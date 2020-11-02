Дожди придут в Санкт-Петербург со вторника, 3 ноября

Со вторника в Петербург придут дожди и потепление. Фото: Олег ЗОЛОТО

Дожди придут в Санкт-Петербург уже 3 ноября. Относительно сухая и теплая погода сменится на еще более теплую, но с осадками. Одновременно в городе усилится и ветер. А благодарить за все это надо теплый атмосферный фронт.

- Со 2 ноября, на погоду Северной столицы будет оказывать влияние приближающийся с запада теплый атмосферный фронт. Его стараниями ожидается преимущественно облачная погода, но пока обойдется без осадков, - сообщает в Фейсбуке ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус.

Но если понедельник еще обойдется без дождей, то вторник намочит петербуржцев, что называется, по-взрослому.

Согласно прогнозу Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 3 ноября в городе на Неве ожидается облачная погода. Утром и днем дожди. Ветер юго-западный, с порывами до сильного. Температура днем достигнет +9…+11 градусов.

Напомним, что начало ноября обещает быть теплым, а похолодание придет в Петербург ближе к середине месяца.