Новый уникальный минерал обнаружили на Камчатке ученые СПбГУ

Так выглядит петровит - уникальный минера, обнаруженный учеными СПбГУ на Камчатке.

Удивительное открытие (кстати, не первое по счету) совершили ученые Санкт-Петербургского государственного университета. Научная группа под руководством профессора кафедры кристаллографии Станислава Филатова обнаружила на Камчатке новый минерал. Уникальное природное вещество, названное «петровитом» - по имени выдающегося минеаролога Томаса Петрова – может приблизить человечество к появлению новых, экономичных и дешевых батарей.

«Петровит», по словам самого Станислава Филатова, обнаружили в районе Толбанчика – это большой вулканический массив на востоке Камчатки. Объектом интереса ученых стали фумаролы – так на языке геологии называются отверстия и трещинки в корке застывшей лавы.

Петровит открыла научная группа университета под руководством кристаллографа Станислава Филатова. Фото: пресс-служба СПбГУ

- Толбанчик – настоящая фабрика по производству новых, неизвестных науке минералов. В Европе, например, с ним может сравниться разве что Везувий, - отмечает Филатов. – Поэтому внимание к нему со стороны ученых вполне объяснимо. Другое дело, что до сравнительно недавнего времени мы просто технически не способы были оперативно изучать и анализировать получаемые образцы.

В пример наш собеседник приводит как раз-таки историю с петровитом. На самом деле он был взят и доставлен с Камчатки в Санкт-Петербург еще двадцать лет назад! «До того, как родилась молодежь, которая им сейчас занимается», - смеется Филатов. Но детально исследовать находку и выяснить, что она не имеет аналогов ни среди природных, ни среди синтетических минералов, удалось только сравнительно недавно - с появлением в институте нового современного оборудования.

- Главная особенность петровита заключается в том, что атомы кислорода, серы, натрия и меди, из которых он состоит, образуют своего рода каркас, пронизанный пустотами и каналами, - продолжает ученый. – По этим каналам могут свободно передвигаться относительно мелкие атомы натрия. Поэтому мы предполагаем, что петровит может использоваться для производства натрий-ионных батарей – более дешевой и эффективной замене существующих сейчас литий-ионных.

Объектом интереса ученых стал район извержений вулканического комплекса Толбанчик. Ученые называют его настоящей фабрикой по производству новых минералов. Фото: пресс-служба СПбГУ

Конечно, это еще предстоит доказать и придумать, как использовать уникальные свойства петровита в промышленном производстве. Но первый – и самый важный! – шаг уже сделан. И, судя по всему, в ближайшее время ученых ждет еще много открытий: ведь помимо петровита во время экспедиции 2000-го года им удалось обнаружить еще несколько любопытных и перспективных образцов, которые сейчас ждут своей очереди на изучение.

КСТАТИ

Петровит, как мы уже упоминали ранее, назван в честь профессора СПбГУ Томаса Георгиевича Петрова. Вместе со своими учениками - Аркадием Гликиным и Сергеем Мошкиным - он первым в мире создал технологию выращивания ювелирного малахита. Практически весь искусственный малахит, который сегодня можно найти в ювелирных магазинах России, создан именно по технологии Петрова.