«Я думаю, вы в свой час все узнаете»: Наталья Шевель рассказала о новых отношениях и общении с Иваном Краско

Наталья Шевель после развода оставила фамилию Краско Фото: Тимур ХАНОВ

Бывшая жена народного артиста России Ивана Краско Наталья Шевель празднует юбилей – 2 ноября ей исполнилось 30 лет. Брак актеров наделал немало шума в общественности, ведь супруга была младше Ивана Ивановича на 60 лет. Из-за этого в СМИ вокруг пары появлялось множество скандалов, нередко масла в огонь подливала и сама Шевель. Она, например, прилюдно ругалась с предыдущей женой Краско Натальей Вяль, делала нелицеприятные заявления о своем муже и даже поддерживала слух о своем любовнике. Но недавно Иван Краско сделал «КП» неожиданное признание, что все это было постановкой ради ток-шоу и рейтингов. Теперь Иван Иванович лечится дома от коронавируса, а сама Наталья вернулась из Израиля, куда уехала жить в 2018 году после развода с Краско, в Санкт-Петербург. В свой день рождения она рассказала «Комсомолке» о своей жизни, планах на будущее и намекнула на новые романтические отношения.

- Сейчас у всех карантин, поэтому я его соблюдаю, - рассказала «КП-Петербург» Наталья Крако. – Живу одна, пишу портреты на заказ, чем и промышляю. Готовлю к выпуску свою третью книгу. Это стихи, поэзия о любви, философские размышления.

Наталья на 60 лет младше Ивана Краско Фото: Тимур ХАНОВ

- Вы собираетесь остаться жить в России?

- Нет, в России я ненадолго. Сейчас для проживания рассматриваю две страны. В Санкт-Петербург я вернулась временно, чтобы закончить все свои дела. В России я не хочу оставаться из-за работы. Здесь без каких-то не очень красивых усилий не занять свою нишу. Здесь все зависит от пиар-агентов, менеджеров, которые диктуют тебе, что нужно делать. Мне бы не хотелось, чтобы мое творчество зависело от них.

- С Иваном Ивановичем собираетесь увидеться, когда у него закончится карантин?

- Я думаю, мы увидимся в ближайшее время. Не могу сказать, когда точно. Ведь у нас теперь немного разные векторы существования. Но надо будет пересечься. Я звонила ему, когда узнала, что у него коронавирус. Думала поначалу, что это пиар-ход, а оказалось, что нет. Меня это очень сильно напрягло. Человек ведь в почтенном возрасте. В группе риска. Но он молодец. Бодрости духа не теряет. Мы с ним в нормальных человеческих отношениях.

Рассказывать о своей личной жизни Наталья не спешит Фото: Тимур ХАНОВ

- Вы развелись с Краско почти два года назад. Успели за это время построить новые отношения?

- В свой час все станет известно. Я думаю, это будет понятно. Сейчас ничего не хочу говорить, потому что всякое может быть. Это ведь дело не только мое. Но и того человека, с кем я буду рядом. Мое прошлое - это прошлое, а сейчас другая жизнь.

- Вам исполнилось 30 лет. Оборачиваясь назад, есть то, о чем жалеете?

- Ни о чем не жалею. Я благодарна за каждый день своей жизни. Самых прекрасных моментов в моей жизни не было бы без тех людей, которые меня окружали.

- О свадьбе с Иваном Краско тоже не жалеете?

- Не жалею. Сейчас он не один. Живет со своей бывшей супругой. Я ему звоню, чтобы узнать, как дела, чтобы поддержать его. У нас нормальные отношения. Но какой смысл мне ему часто звонить?

Наталья не жалеет о браке с Краско Фото: Тимур ХАНОВ

- Расскажите, как восприняли новый рубеж в жизни, уже есть осознание, что вам 30?

- На самом деле ничего не изменилось, был момент грусти. Ведь 30 лет – это не 20. Впереди теперь – 40, 50 лет. Но все хорошо. Рядом со мной мои преданные рысаки: друзья, однокурсницы, мои родные люди. Будем праздновать день рождения, играть в настольные игры. Подарки уже начали дарить. Пока деньгами, что тоже хорошо! (смеется).

Сам Иван Краско рассказал, что поздравит свою бывшую супругу по телефону. Из-за коронавируса ему нельзя выходить из дома. По его словам, новые отношения ему больше не нужны. При этом он благодарен Наталье Вяль, с которой он сейчас живет. Бывшая жена ухаживает за артистом и следит за его лечением.

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