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Пять познавательных телеканалов, которые помогут вашему ребенку развиваться

Рассказываем, где всей семьей посмотреть лучшие фильмы европейского кинематографа, или захватывающие программы о нераскрытых тайнах Вселенной
Источник:kp.ru
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Пять познавательных телеканалов, которые помогут вашему ребенку развиваться. Фото предоставлено пресс службой МТС.

Пять познавательных телеканалов, которые помогут вашему ребенку развиваться. Фото предоставлено пресс службой МТС.

Многие родители не позволяют детям смотреть телевизор, потому что мультики — это, конечно, хорошо, но развитие ребенка все-таки важнее. В нашей подборке несколько познавательных каналов, которые не только надолго займут внимание вашего почемучки, но и пойдут ему на пользу.

HDL

Канал отправит ребенка в путешествие по миру, в котором мы живем. Увлекательные программы о разнообразии животных и растений, взгляд на нашу планету из космоса, достижения в области робототехники – перечислять можно долго! Например, в ноябре на канале можно посмотреть научный проект BBC «10 вещей, которые нужно знать о будущем» или документальный сериал «Космический фронт».

History HD

Познавательный телеканал об истории. Канал содержит документальные фильмы о выдающихся личностях и событиях, сыгравших важную роль в развитии цивилизации, о культуре, образе жизни разных стран и эпох. Узнать можно все от тайн Наполеона до истории создания легендарного Титаника.

Discovery Channel

На канале Discovery channel каждый ребенок найдет себе «умную» передачу по вкусу и увлечению. Можно любоваться сокровищами древних городов, взглянуть по-новому на известные страны и окунуться в атмосферу самых разных уголков Земного шара. Для детей Discovery channel показывает захватывающие программы о нераскрытых тайнах Вселенной, секретах космоса и последних научных разработках по его изучению.

Если ребенок задает конкретные вопросы - на канале есть программа для «почемучек». Ведь всегда интересно, как делают привычные, обыденные вещи? Серии фильма «Как это работает» приглашают зрителей за кулисы производства самых обычных предметов, начиная с хоккейных шайб и ручных пил - кончая буровыми долотами и замороженной картошкой фри.

National Geographic

Достоинство ТВ в том, что даже, на первый взгляд, занудные научные темы оно может показать ярко и заразительно. Одна из них - «Чудеса инженерии» на канале National Geographic. Она знакомит маленьких зрителей с прорывными технологиями, которые позволили построить, к примеру, самый длинный в мире туннель или самый большой телескоп.

Кроме того, на телеканале с ребенком можно посмотреть документальные многосерийные фильмы «Взгляд изнутри», «Жизнь до рождения», «В поисках синего кита», «С точки зрения науки» и пр. Если какой-то из них заинтересует школьника, - это будет длительное и увлекательное путешествие в мир новых знаний.

Cinéma

Многие из нас устали от постоянных боевиков или туповатых комедий, явно не предназначенных для детей. На случай семейного просмотра найдется беспроигрышный вариант - канал Cinéma. Это - телеканал хитов европейского кинематографа с участием легендарных актеров – символов эпохи и кумиров миллионов – Адриано Челентано, Луи де Фюнеса, Жана Поля Бельмондо, Софи Лорен, Катрин Денёв, Одри Тоту, Жана Рено, Дэни Буна и многих других. Здесь собраны фильмы, которые заполняли залы советских, а теперь заполняют залы российских кинотеатров.

Эти каналы, а также множество других можно смотреть в высоком качестве через Спутниковое ТВ. У МТС сейчас есть очень выгодное предложение: конвергентный тариф, позволяющий подключить одновременно Спутниковое телевидение и мобильный интернет. На телевидении – больше 200 каналов, в том числе, более десяти специальных детских, а интернет пригодится, если, например, вы с семьей живете за городом. Оба сервиса – обойдутся вам всего 590 рублей в месяц.

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