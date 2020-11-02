Психотерапевт: У переболевших коронавирусом находят те же нарушения психики, что и у солдат, прошедших Вьетнам и Афганистан

Коронавирус продолжает преподносить неприятные сюрпризы: оказывается, кроме легких, сердца и желудка он способен влиять еще и на психику. Фото: Артем КИЛЬКИН

У людей, переболевших коронавирусом, может развиваться посттравматическое стрессовое расстройство – тяжелое и опасное нарушение психики, которое прежде диагностировали в том числе у ветеранов войны во Вьетнаме и солдат, прошедших Афганистан. Об этом «КП-Санкт-Петербург» рассказала руководитель отделения лечения пограничных психических расстройств и психотерапии национального медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии имени Бехтерева Татьяна Караваева.

УБИЙСТВЕННЫЙ СТРЕСС

По словам Караваевой, развитие ПТСР связано не столько с воздействием вируса на головной мозг (его-то как раз ученым только предстоит доказать), сколько с обстановкой, в которую попадает зараженный человек.

Раньше считалось, что ПТСР страдают только солдаты-участники боевых действий. Теперь этот термин трактуется шире - как острая реакция психики на любую смертельную опасность. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Посттравматическое стрессовое расстройство изначально рассматривалось как последствие каких-либо крупных боевых столкновений, - отмечает эксперт. – Потом этот термин стали трактовать шире. В наши дни считается, что ПСТР может возникнуть как реакция на любой сильный стресс, связанный с угрозой жизни. В том числе его способна вызвать и постановка тяжелого, потенциально смертельного диагноза – например, онкологии… или COVID-19.

Точных данных о том, сколько заболевших и переболевших «ковидом» получают в качестве последней весточки от инфекции ПТСР, по словам Караваевой, на данный момент не существует – такие исследования просто пока еще не проводились, по крайней мере в более-менее серьезных масштабах.

Обстановка в инфекционных стационарах - далеко не курорт. В таких условиях действительно можно тронуться умом. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Однако исходя из наших наблюдений можно сделать вывод, что такое расстройство психики развивается в 7-8 % случаев, - констатирует специалист. – Это довольно внушительная цифра. Для сравнения – в целом по миру, вне зависимости от того, в какую именно травмирующую ситуацию попал человек, ПТСР развивается примерно в 12 % случаев.

КОШМАРЫ О «КОВИДЕ»

Психиатр отмечает: с проявлениями «боевого» стресса у переболевших «ковидом» она сталкивалась, в том числе, на собственном опыте.

- У нас на приеме был человек, который изначально, сразу после постановки диагноза, был госпитализирован в палату интенсивной терапии, - продолжает Караваева. – Там он несколько раз видел, как умирают его соседи, потом сам попал в реанимацию, пока лежал, успел попрощаться со всеми родными. Потом болезнь пошла на спад, но нарушения психики остались. После выписки этот человек стал постоянно испытывать страх, видеть во сне лица умерших соседей по палате, врачей в костюмах биозащиты. Если такое состояние запустить, оно может стать хроническим привести к очень печальным последствиям – вплоть до развития зависимостей и появления суицидальных мыслей.

Порой и от постоянных новостей про коронавирус можно начать сходить с ума. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Кто может стать жертвой ПТСР, заранее предугадать невозможно. По словам Караваевой, все зависит от индивидуальных особенностей человека: насколько он стрессоустойчив, мнителен, тревожен, впечатлителен, страдает ли ипохондрией. Ясно, впрочем, одно – малейшие признаки (навязчивые мысли и воспоминания, постоянный страх, сильная тревога, неожиданные и сильные ассоциации и так далее) должны стать поводом для обращения к врачу-психотерапевту. «На дому» и «своими силами» посттравматическое стрессовое расстройство не лечится – чтобы от него избавиться, необходима помощь квалифицированного специалиста.

«ПОСТИНФЕКЦИОННЫЙ ПСИХОЗ»

Впрочем, ПТСР – далеко не единственное нарушение, которое может оставлять после себя коронавирус. Так, по словам другого специалиста центра имени Бехтерева, врача-психотерапевта Станислава Полторака, с теми или иными последствиями для психики сталкиваются практически все переболевшие.

По словам специалистов, с легкими психическими расстройствами так или иначе сталкивается каждый переболевший COVID-19. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Одно из самых тяжелых последствий – психоз, - отмечает Полторак. – В медицине есть даже такое определение – «постинфекционный психоз». Он может развиваться даже после обычного гриппа, не говоря уже о более и опасных заболеваниях вроде гепатита, тифа или того же COVID-19.

Психоз, продолжает специалист, проявляется всегда одинаково: неадекватным поведением, нарушением мышления и так далее. Важно помнить, что это не временное расстройство, а именно заболевание, которое требует лечения у психиатра.

- Менее тяжелое расстройство носит название «эндогенные депрессивные эпизоды», - рассказывает Полторак. – Они возникают тогда, когда человек благополучно поборол болезнь, но не смог после выздоровления заново приспособиться к нормальной жизни. То есть, казалось бы, все уже позади, все уже хорошо, но депрессия все равно не отпускает. Здесь также необходимы антидепрессанты и наблюдение у психиатра.

«ЭПИДЕМИЯ» БЕЗУМИЯ

Наконец, самый легкий вариант – тот самый, с которыми так или иначе сталкиваются практически все болеющие и болевшие – невротические расстройства. В отличие от всех прочих они переносятся легче, зачастую, не требуют коррекции у психиатра и лечения препаратами.

- Самое главное, на что нужно смотреть – это так называемый «преморбид», - констатирует Полторак. – То есть, состояние, которое предшествовало болезни. Понятно, что если преморбид положительный – у человека в жизни все хорошо, его есть кому поддержать и так далее – то вероятность возникновения тяжелых расстройств куда ниже. И, соответственно, наоборот – чем сильнее был стресс еще до постановки диагноза, чем больше ресурсов организм тратил на то, чтобы с ним справляться, тем опаснее и серьезнее будут последствия.

Психика может ломаться и от того, что ломается привычная жизнь. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В группе риска по «психике» - в первую очередь пожилые люди. «Те, кому за…», по словам Станислава Полторака, и так имеют склонность к развитию разного рода заболеваний и нарушений – стресс из-за болезни ее только усугубляет. Кроме того, жертвами психозов и неврозов могут стать и совсем молодые люди.

- Юноши и девушки в возрасте 23-28 лет, как правило, имеют достаточно инфантильный тип личности, - объясняет психотерапевт. – Поэтому когда болезнь выдергивает их из привычной среды и погружает в новую, пугающую и опасную, они теряются могут столкнуться с последствиями в виде психических нарушений. В целом – на мой взгляд, рано или поздно общество адаптируется к происходящему и перестанет реагировать на эпидемию так же отчаянно, как сейчас. Но всплеск психических расстройств, боюсь, будет и при том довольно серьезный – скорее всего за два-три года после того, как эпидемия закончится, их количество вырастет на 30%.

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