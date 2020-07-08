«Находят спустя полтора-два месяца»: Названы болезни сердца, которые оставляет после себя коронавирус

У пациентов, переболевших коронавирусом даже в легкой форме, может остаться тяжелое «наследие» в виде миокардитов и перикардитов – воспалений сердечной мышцы и сердечной сумки. Если эти поражения не лечить, они могут привести к крайне тяжелым последствиям – вплоть до инвалидности и летального исхода. Об этом «Комсомолке» рассказали петербургские медики.

- Вирусные инфекции и вирусные пневмонии в принципе способны влиять на сердце и вызывать в нем и окружающих его оболочках очаги воспаления, - отмечает врач-кардиолог Владимир Левин. – И коронавирус SARS-CoV-2, к сожалению, не стал исключением. Говорить о какой-то глобальной волне миокардитов и перикардитов на фоне эпидемии, пожалуй, пока неуместно, но такие пациенты встречаются и не сказать чтобы редко.

Как правило, сердечные осложнения возникают у людей от 35 до 45 лет.Фото: Олег ЗОЛОТО

По словам Левина, с «сердечными» осложнениями после коронавируса чаще всего сталкиваются люди в возрасте от 35 до 45 лет - скорее всего это связано с тем, что ни, как правило, не сразу обращаются к врачу, и болезнь успевает развиться.

- Если говорить о более возрастной категории – от 50 до 70 лет – тот тут мы часто сталкиваемся с другой проблемой: коронавирус провоцирует у них обострение тех заболеваний, которые были пролечены или купированы на протяжении долгого времени, - отмечает медик. – То есть, к примеру, у человека была мерцательная аритмия, он успешно ее пролечил, и два года она не давала о себе знать. А тут он переболел коронавирусом, и все началось заново. Но, скорее всего, это опять-таки связано с воспалительными процессами в сердце – то есть, механизм возникновения поражения один, а вот симптомы и заболевания он дает разные.

При этом, по словам медика, чаще всего перикардиты и миокардиты у переболевших коронавирусом находят спустя полттора-два месяца после заражения и сразу в подострой - то есть, предшествующей хронической - стадии.

У людей более старшего возраста - от 50 до 70 - коронавирус может снова "запускать" застарелые и уже почти побежденные болезни.Фото: Олег ЗОЛОТО

Выводы докторов подтверждают и специалисты по вирусным инфекциям.

- Все дело в свойствах самого вируса, - констатирует доктор медицинских наук, руководитель центра инфекционной патологии инфекционной больницы имени Боткина, специалист по вирусным инфекциям Всеволод Цинзерлинг. – Он способен вызывать генерализованную инфекцию – то есть, формировать своего рода локальные очаги поражения. В том числе и в сердце. И одним из проявлений таких очагов действительно могут становиться перикардиты и миокардиты.

По словам Цинзерлинга, осложняется дело тем, что такого рода поражения практически невозможно обнаружить без специальных углубленных исследований – а значит, человек может на протяжении долгого времени лишь смутно догадываться о том, что с ним что-то не так, по небольшим болям и дискомфорту в груди.

Зачастую, о наличии сердечных заболеваний, оставленных коронавирусом, люди не догадываются на протяжении долгого времени.Фото: Артем КИЛЬКИН

Напомним: ранее петербургские специалисты выяснили, что коронавирус непосредственно влияет не только на легкие, но и на печень, кишечник, желудок и почки. А в отдельных случаях даже поражает головной мозг и может вогнать человека в затяжную депрессию.

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