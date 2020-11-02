Власти Санкт-Петербурга готовы ввести жесткие запреты, если не прекратится рост заболеваемости коронавирусом

Александр Беглов сообщил о критическом росте заболевших коронавирусом в Санкт-Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов не исключил, что власти введут жесткие ограничения, если резкий рост заболеваемости коронавирусом не прекратится. По словам губернатора, в ноябре 2020 года горожанам нужно ответственнее отнестись к соблюдению мер безопасности и ношению средств индивидуальной защиты.

- Мы перешли отметку в 900 заболевших. За минувший день медики зарегистрировали 923 случая заражения. Это критически много. Если не будем в полной мере соблюдать требования эпидбезопасности, если не будем повсеместно использовать средства защиты, то придется вводить жесткие ограничения, - обратился губернатор к жителям Северной столицы во время традиционного радиообращения по понедельникам.

По последним данным, в Санкт-Петербурге развернуто уже 7913 коек. В декабре власти планируют ввести в эксплуатацию еще 4 новых стационара. Медучреждения создают по типу «трансформеров», чтобы при необходимости оперативно переводить койки в «красные зоны». В итоге в городе при наихудшем варианте развития эпидситуации будет до 20 тысяч коек для больных коронавирусом.

Добавим, что в Северной столице резко подскочило число госпитализаций. Эксперты из сферы здравоохранения пытаются предсказать точную дату нового пика пандемии. По словам ученых из Политеха, это произойдет в январе, сразу после новогодних праздников.