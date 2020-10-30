Названа точная дата нового пика заболеваемости коронавирусом в Санкт-Петербурге

Эксперты назвали дату пика заболеваемости коронавирусом в Санкт-Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

Петербургские эксперты в сфере здравоохранения прогнозируют пик заболеваемости коронавирусом в январе 2021 года. Математическую модель развития пандемии представил проректор по перспективным проектам Политеха Алексей Боровков на научной конференции, организованной компанией BIOCAD. С выводами эксперты согласились и другие специалисты вроде главврача Боткинской больницы Дениса Гусева.

Остается ждать, по какому сценарию развития эпидситуации пойдет Санкт-Петербург. Фото: BIOCAD

- 8 января 2021 года, по нашим прогнозам, наступит пик заболеваемости. При этом максимальное число активных больных в день пика составит 31 422 человека. При наихудшем развитии эпидситуации пик наступит 5 января и активных больных будет 40 174. Нужно молиться, чтобы вспышки гриппа были весной, когда мы пик коронавируса пройдем, - сообщил Алексей Боровков.

Добавим, что точных сроков массовой вакцинации от COVID-19 еще нет. По словам комздрава, она может начаться в декабре или январе. Как считает главврач больницы имени Боткина, прививки, поставленные рядовым жителям, могут спасти город от пика заболеваемости.