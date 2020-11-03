«Организм отвергает алкоголь»: Заболевший коронавирусом Иван Краско рассказал о последствиях лечения

Иван Краско лечится от коронавируса на дому Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Народный артист России Иван Краско продолжает лечиться от коронавируса, которым, как он считает, он мог заразиться во время выступлений в театре. Сейчас 90-летний актер находится на карантине со своими сыновьями и бывшей супругой Натальей Вяль. Она единственная, кто согласилась о нем заботиться, когда Краско отказался ехать в больницу, несмотря на то, что у него поражено 45 процентов легких.

- Легкие не особо меня беспокоили, чувствую хвост усталости, особой радости нет, - рассказал "КП-Петербург" о своем самочувствии Иван Краско. - И я не вижу радости еще и потому, что снова жесткие условия самоизоляции нам обещают. Никаких улучшений в ситуации с коронавирусом власти не видят. Беспокоюсь, что снова введут карантин.

Иван Иванович недавно отпраздновал юбилей - 90 лет! Фото: Олег ЗОЛОТО

Дети Ивана Краско, по его словам, чувствуют себя хорошо. У Натальи Вяль был кашель, но уже прошел.

- В больницу не хочу. Таблетки допиваю. Подозреваю, что мне антибиотики подсовывают. Может, в благих целях. Потому что организм отвергает алкоголь. Не хочет его, - посетовал артист.

За Ивана Краско сейчас беспокоится и его последняя бывшая жена Наталья Шевель. Накануне она отпраздновала день рождения и рассказала "КП", что сейчас находится в Петербурге и планирует встретиться с экс-супругом после его выздоровления.

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