Терпение и забота: Как сделать первые дни животного в доме комфортнее

Милашка Леди из приюта «Кошкин дом» - одна из тех, кого еще не забрали домой. Фото предоставлено приютом «Кошкин дом».

Два месяца назад «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» и ТМ Cat’s Best запустили самый добрый проект осени «Ищем дом». Вместе с партнером мы рассказываем о петербургских хвостатых, оставшихся без заботы хозяев. Благодаря проекту новый дом обрело уже несколько животных. Однако есть и те герои, которые все еще ждут своего человека. В их числе роскошный красавец Симба, маркизики Шустрик и Леди, очаровательная Карамелька и малыш Черныш.

Тем, кто планирует завести в доме питомца, волонтер приюта «Кошкин дом» Анастасия Яковлева дает несколько советов. В первую очередь нужно принять, что все животные разные и каждое проходит адаптацию по-своему.

- Кошки - территориальные животные, и минимальный срок адаптации на новом месте - две недели. Не ждите привычного поведения в первые дни, наберитесь терпения, - советует эксперт. - Нужно оставить питомца в покое, оборудовать удобное местечко, где будет вода, еда и лоточек. Пространство можно ограничить коридором или кухней, а затем постепенно открывать другие комнаты, ведь, когда кошечка попадает в большую квартиру, она может просто потеряться. Поэтому сначала лоток всегда должен быть в поле зрения.

Чтобы знакомство героев проекта с домом прошло гладко, генеральный партнер дарит владельцам древесный комкующийся наполнитель для кошачьих туалетов Cat’s Best Original. Безопасный и натуральный продукт, который производится в Германии, давно зарекомендовал себя на европейском рынке. Его обожают и котики, и их хозяева. Древесные волокна не содержат ароматизаторы и химические добавки, но отлично впитывают влагу и удерживают запах. При этом наполнитель расходуется экономно: менять его требуется в три раза реже, чем другие комкующиеся аналоги.

- Согласно статистике, расход обычного наполнителя составляет около 21 кг в месяц, - рассказывают представители компании. - Благодаря уникальным древесным волокнам наполнитель Cat’s Best формирует комки и впитывает влагу в семь раз больше собственного объема. Тем самым вместо трех упаковок наполнителя владельцам достаточно одной упаковки наполнителя Cat’s Best. Удобно и то, что комки утилизируются в унитаз. Приобрести продукцию Cat’s Best можно в розничных и интернет-магазинах, а узнать подробности на сайте.