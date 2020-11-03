«Ходил в маске, ездил на личном авто, но все равно заболел коронавирусом»: У актера Андрея Носкова поражение легких 20%

Актер Носков заболел коронавирусом, но лечится дома. Фото: Олег ЗОЛОТО

Коронавирус не щадит ни обычных людей, ни знаменитостей. На этот раз COVID-19 обнаружили у актера и режиссера Андрея Носкова, известного телезрителям по сериалу «Кто в доме хозяин?». Сомнений, что это ковид, практически не было, ведь совсем недавно Носков прививался от гриппа.

- Несколько дней у меня держалась небольшая температура, была сильная ломота в теле, решил сдать тест на коронавирус. Позавчера пришел положительный результат. К тому же, вчера сделал компьютерную томографию (КТ). Она показала, что у меня поражение легких 20%, - немного охрипшим голос рассказал «КП» Андрей Носков. – Не могу даже понять, где мог заразиться. Вроде бы ни с кем особо не контактировал, соблюдал все правила безопасности, передвигался на своей машине.

Болеет артист уже шестой день - вместе с семьей он изолировался дома. Пока ни у супруги Анастасии, ни у 18-летнего сына Тимофея, ни у 11-летней дочери Глафиры коронавирус не нашли.

В начале сентября Андрей привился от гриппа. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

- Самочувствие нормальное. Выполняю все рекомендации врачей. Неожиданно для себя много сплю, лежу, - признался Носков. - Сегодня взяли кровь, чтобы точнее назначить лечение. 9 ноября будет известен повторный результат теста.

Из-за коронавируса артисту пришлось внести изменения в свой рабочий график - здоровье дороже!

– Сегодня я должен был лететь на съемки сериала в Калининград – их пришлось отменить. Как и все спектакли с моим участием на ближайшие 10 дней, – добавил он.

А вот спектакль по пьесе Наталии Мошиной «К звездам», в создании которого Носков принимал участие, состоится строго по расписанию - 9 ноября в театре Эстрады.