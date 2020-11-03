Беглов сообщил Путину о напряженной эпидситуации в Санкт-Петербурге

Владимир Путин и Александр Беглов провели рабочую встречу в Санкт-Петербурге. Фото: gov.spb.ru

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов принял в Смольном Владимира Путина после ввода в строй ледокола «Виктор Черномырдин». Глава Северной столицы не стал скрывать, что эпидситуация в городе пока остается напряженной, однако и власти и врачи держат все под контролем. Напомним, в минувший понедельник, 2 ноября, градоначальник назвал рост заболеваемости инфекцией критическим (когда число зараженных перевалило за 900 человек - Прим.ред).

- Всего за период пандемии у нас заболело около 64 тысяч человек. Для лечения больных мы задействовали уже 21 стационар, из которых 18 городских и 3 федеральных. Развернуто 7913 коек. Общая коечная мощность составляет около 12 тысяч. Безусловно, нам помог временный госпиталь в павильоне «Ленэкспо», где есть 2,5 тысячи специализированных мест для лечения COVID-19, - цитируют Беглова в пресс-службе Смольного.

По словам губернатора, проблем с подключением больничных коек к кислороду в городе нет, как и с выплатами медикам и наличием средств индивидуальной защиты.

- В июне, когда вирус дал Петербургу передышку, мы заложили 4 новых стационаров-трансформеров, которых введем в эксплуатацию уже в декабре. Это даст городу еще 1200 коек, - подчеркнул Беглов.

В конце беседы губернатор Санкт-Петербурга поблагодарил президента за выделение городу 21 миллиарда рублей на борьбу с инфекцией. Помимо этого Северная столица ожидает еще около 4,5 млрд рублей матпомощи из федерального бюджета.

Добавим, что до встречи с Путиным Беглов находился на самоизоляции с 24 октября из-за контакта с зараженным коронавирусом. Судя по очной встрече губернатора и президента, со здоровьем у Александра Дмитриевича полный порядок.