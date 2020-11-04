Названа победительница конкурса «Миссис Санкт-Петербург и Ленинградская область 2020»

Миссис Санкт-Петербург и Ленинградская область 2020 стала Валерия Тулаева. Фото: instagram.com/valeriya_tulaeva

Победительницей конкурса «Миссис Санкт-Петербург и Ленинградская область 2020» стала Валерия Тулаева, мать двоих детей, зоозащитница и успешный блогер в Instagram, на чей аккаунт подписано почти 160 тысяч человек. Теперь главная краса Северной столицы будет представлять город на всех международных и российских конкурсах.

Валерия в браке уже много лет и является счастливой мамой двух детей. Фото: instagram.com/valeriya_tulaeva

- Это мой первый конкурс подобного формата. Запоминающийся и удивительный жизненный этап, который вихрем ворвался в мою жизнь в очень важный момент. Уже ощущаю свой рост. Внутренние трансформации и внешние! Люблю проекты, с которыми развиваешься, пробуешь новое и растешь во всех сферах, - пишет Валерия у себя в Instagram.

Наряды Валерии покорили сердца зрителей и жюри. Фото: pantv.ru/missspb2020

Победительница, как и 47 других участниц, готовилась к конкурсу на протяжении двух месяцев. Жюри оценивало не только разнообразные наряды красавиц, но и их творческие таланты и способность к танцу.

Отличная физическая форма новой Миссис Петербург не вызывает сомнений. Фото: instagram.com/valeriya_tulaeva

Судя по Instagram, в свободное время Валерия отдает себя семье и спорту. Главная красавица Петербурга и Ленобласти, похоже, находится в отличной физической форме – на одной из публикаций она даже с легкостью толкает… «Жигули» весом в одну тонну.