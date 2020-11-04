За решение проблемы с переездом АБЗ № 1 взялась «АБЗета СТОПберг»

«АБЗета» уже встала в вечный пикет у Юнтоловского заказника. Фото: СОЦСЕТИ

Интересы жителей МО «Лахто-Ольгино» по проблеме строительства АБЗ № 1 в Конной Лахте будет отстаивать «АБЗета СТОПберг». Себя она именует «шестиюродной сестрой Греты Тунберг». «АБЗета» уже встала в вечный пикет у Юнтоловского заказника, чем привлекла внимание пользователей социальных сетей и СМИ.

Петербуржцы использовали образ известной шведской защитницы экологии Греты Тунберг, создав ее необычную российскую версию – «АБЗету СТОПберг». У «АБЗеты» есть свой аккаунт в Instagram. В нем она уже рассказала о себе и причинах своего «прилета в Россию».

По словам «АБЗеты», она является «шестиюродной сестрой Греты по линии отца» и, как ее родственница, занимается проблемами экологии. В Санкт-Петербург экозащитница прибыла после того, как ей стало известно о переносе АБЗ № 1 в Конную Лахту, что может привести к потенциальной экокатастрофе из-за размещения предприятия рядом с жилыми домами и в окружении природных заказников.

«АБЗета СТОПберг» считает, что проблему нужно решать превентивно, так как гораздо проще предотвратить кризис, чем ликвидировать его последствия. Слова у «защитницы экологии» не разошлись с делом. Уже 3 ноября «АБЗета» организовала бессрочный протест у Юнтоловского заказника, «встав в вечный пикет» и призвав жителей города присоединиться к флешмобу «#абзнамнесосед».

Проект активистов с пикетирующей картонной фигурой «АБЗеты СТОПберг» обратил на себя внимание жителей, а также федеральных и региональных СМИ. Флешмоб активистов вовлек в проблему и пользователей социальных сетей. На данный момент записи с «АБЗетой» в «ВКонтакте» собрали суммарно более 17000 просмотров, а также множество репостов от людей, несогласных с переносом АБЗ № 1. По данным авторов проекта, сообщения в медиа про «АБЗету» суммарно собрали свыше 400 000 просмотров. Возможно, внезапная популярность послужила причиной демонтажа «пикетчицы». Когда появится снова фигура экозащитницы на прежнем месте – не сообщается.

Напомним, АБЗ № 1 – асфальтобетонный завод второго класса экологической опасности, располагающийся на Новосельсковской улице в Коломягах (Приморский район Петербурга). Предприятие десятилетиями доставляло проблемы самим коломяжцам из-за близкого расположения к жилым домам и загрязнения атмосферы вредными выбросами, что вызывало у жителей удушье, а также проблемы со здоровьем. В связи с протестами жителей несколько лет назад властями было принято решение перебазировать завод. Весной 2020 года стало известно, что потенциальной площадкой для размещения предприятия может стать участок в промзоне «Конная Лахта» (МО «Лахта-Ольгино»). Однако против переноса АБЗ № 1 выступили жители округа, объединившись в движение «Против АБЗ».

По данным активистов, переезд в Конную Лахту противоречит законодательству, а также представляет угрозу для расположенных рядом охраняемых природных объектов. Свои аргументы жители также подкрепляют результатами проведенной независимой экспертизы Центром «ЭКОМ», специалисты которого выявили в Конной Лахте присутствие краснокнижных птиц и растений. Экспертиза части территории Конной Лахты, включающей участок для АБЗ № 1, легла в основу законопроекта депутата ЗакСа Надежды Тихоновой о проведении в указанной зоне государственного комплексного экообследования. В случае подтверждения выводов независимой экспертизы, Конная Лахта может быть признана заповедной зоной.

Ранее СМИ сообщали, что Лахта – не единственный участок, где может быть размещен АБЗ № 1, и ранее руководству завода город предлагал альтернативные площадки. Например, в промзонах «Ржевка» и «Саперная».