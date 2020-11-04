Миссис Санкт-Петербург и Ленинградская область 2020: «Дочки по очереди ходят в моей короне»

Теперь главной замужней красавице Петербурга и Ленобласти предстоит представить регионы в российских и международных конкурсах. Фото: vk.com/valeriya_tulaeva

Финал конкурса «Миссис Санкт-Петербург и Ленинградская область 2020» прошел 3 ноября в Санкт-Петербурге. Ежегодный фестиваль красоты, материнства и света, который проводят в культурной столице вот уже более 10 лет, собрал 48 мам в возрасте от 18 до 50 лет, которые способны дать фору любым незамужним «мисс».

Но всех соперниц превзошла мама двоих детей Валерия Тулаева. В свои 28 лет Валерия не только хозяйничает дома и растит двух маленьких дочек, но и держит себя в прекрасной форме и с легкостью толкает… «Жигули». В рабочие часы супер-мама – по образованию инженер-кибернетик – перевоплощается в директора по развитию крупного предприятия, которое возглавляет ее супруг. А на досуге она становится дизайнером одежды, коучем по раскрытию женственности, онлайн-тренером по созданию красивой фигуры, художницей и блогером.

ГОТОВИЛАСЬ ВСЮ ЖИЗНЬ

– Материнство, семейные ценности и разностороннее развитие женщины – как все это совмещать? Ответ на этот вопрос я ищу вместе со своими подписчиками на своих курсах: учу, как гармонично распределить внимание по всем сферам жизни и быть везде успешной и счастливой, абсолютно не напрягаясь и получая удовольствие, – рассказала «Комсомолке» Валерия. – Философия конкурса «Миссис Санкт-Петербург и Ленинградская область 2020» оказалась мне созвучна. Поэтому я решила в нем поучаствовать.

Причем поучаствовать впервые: ранее Валерия на сцены конкурсов для женщин ни разу не поднималась. Признается, что в кандидаты в миссис «пошла из интереса».

Валерия в браке уже много лет и является счастливой мамой двух детей. Фото: instagram.com/valeriya_tulaeva

– На протяжении всего конкурса ко мне подходили и спрашивали, как я готовилась. Думаю, что моя подготовка началась не за два месяца, когда организаторы дали официальный старт, а сильно заранее: восемь лет брака, карьера, материнство – все это сложилось вместе, – делится Валерия. – В итоге на конкурс я пришла уже почти готовой: оставалось выучить танец и пройти нужные для участия этапы.

Красавицу-маму поддерживали двухлетняя София, пятилетняя Ксюша и 32-летний супруг Иван. Вся семья «работала одной командой».

Отличная физическая форма новой Миссис Петербург не вызывает сомнений. Фото: instagram.com/valeriya_tulaeva

– Дочки смотрели прямой эфир, но не выдержали и уснули еще до награждения. Узнали о нашей победе только утром, – улыбается Валерия. – Встретили меня, радостные, стали примерять корону. Старшая не рассталась с короной даже в тихий час.

Перед зрителями победительница предстала в пяти шикарных образах: то Валерия превращалась в крылатую нимфу, то в Царевну-лягушку. Все наряды, за исключением финального платья, она придумала и сшила сама. На это ее вдохновила, в первую очередь, архитектура Петербурга: ее элементы можно заметить в деталях каждого конкурсного костюма Валерии.

СМОТРЕТЬ ВНУТРЬ СЕБЯ

Вообще, конкурс проходит в несколько этапов, включающих и визиты в музеи, и появление в бикини. Сам финал состоит из четырех выходов: «визитка», когда мама появляется на сцене с детьми; общий танец; творческий конкурс; дефиле в вечерних платьях. Но коронавирус внес с программу свои коррективы.

– Пришлось отказаться от самого красивого «мамского» конкурса – номеров с детьми, – рассказывает организатор и директор конкурса Наталья Рогова. – На конкурсе в бикини девочкам пришлось быть в медицинских масках. А к финалу мы собрались со всех участниц справки об отсутствии «ковида». Ведь мы конкурс официальный, а потому старались соблюсти все условия. Было, честно говоря, сложно. Было видно, что многие, выступая в пустом зале, не чувствуют поддержки и не понимают, что идет прямая трансляция. Девочки потом признавались, что ощущали себя, словно на генеральной репетиции.

Перед зрителями победительница предстала в пяти шикарных образах. Фото: vk.com/valeriya_tulaeva

Но Валерию пустой зал не испугал: по роду занятий, ей часто приходиться общаться онлайн. К тому же, она знала, что сейчас на нее смотрят через экраны компьютеров и смартфонов многочисленные подписчики, которые болели за нее и в Канаде, и во Франции, и в Чехии, и, конечно, в разных уголках России.

Теперь главной замужней красавице Петербурга и Ленобласти предстоит представить регионы в российских и международных конкурсах.

– Что посоветовать женщинам, которые хотят быть красивыми и успешными во всем? Прежде всего, нужно научиться слушать себя, свои внутренние желания, – говорит Валерия. – Из желаний выстраиваются действия. Из действий – жизнь, которая приносит истинное удовольствие. Поэтому смотреть нужно только внутрь себя, и только там стоит черпать вдохновение.