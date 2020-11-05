В родительском комитете объяснили, как школьники Санкт-Петербурга будут учиться после осенних каникул

По словам председателя родительского комитета Михаила Богданова, возвращать детей на удаленку в Смольном пока не планируют. Фото: Олег ЗОЛОТО

Один из главных вопросов, который вот уже несколько дней занимает умы петербуржцев — как будут учиться дети после окончания осенних каникул? «Разорвать эпидемиологическую цепочку», судя по всему, не получилось — уровень заболеваемости в Санкт-Петербурге уже перевалил за 1 000 человек в день и продолжает расти. Это значит, новая дистанционка?..

- Нет, по нашей информации, вопрос о всеобщем переходе детей на дистанционное обучение, как это было весной, в Смольном сейчас не стоит, - отмечает председатель городского родительского комитета Михаил Богданов. - На данный момент правительство склоняется к тому, чтобы закрепить право принимать решение за каждой конкретной школой. То есть, сами школы будут, исходя из ситуации, смотреть, отправлять им детей по домам или нет и если отправлять, то в каких количествах.

Уровень заболеваемости в Санкт-Петербурге продолжает расти. Фото: Артем КИЛЬКИН

По словам Богданова, решение разумное: в частности, именно так школы поступают в период эпидемии гриппа. Кроме того, такой подход, отмечает эксперт, позволит избежать хаоса в системе образования.

- Простой пример — у ребенка заподозрили коронавирус, - объясняет Богданов. - Весь класс или даже всю школу отправляют на удаленку, а потом, спустя неделю-две, выясняется, что никакого коронавируса нет, а есть обычное и сравнительно безопасное ОРВИ.

При этом, констатирует председатель родительского комитета, это решение все еще не является окончательным — детально выход детей с длинных осенних каникул проработают в ближайшие дни исходя от оперативной статистики.