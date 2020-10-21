Продление осенних школьных каникул в Санкт-Петербурге в 2020 году: В Роспотребнадзоре сказали, до какого числа отдохнут учащиеся

В Санкт-Петербурге официально продлили осенние школьные каникулы из-за коронавируса. Фото: Олег ЗОЛОТО

Официально – Роспотребнадзор дал добро на продление осенних школьных каникул в Санкт-Петербурге в 2020 году. Итого учащиеся средних образовательных учреждений Северной столицы отдохнут ровно две недели, с 26 октября по 8 ноября. Соответствующее распоряжение Смольного уже подписано.

Ранее это решение одобрила вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина, а также члены Родительского комитета. Напомним, власти хотят, чтобы длинные каникулы позволили разорвать цепочку заражений инфекциями в школах.

Школьникам дали две недели на отдых, но попросили провести их в кругу семьи. Фото: vk.com/irina_potehina

- Главное, чтобы школьники отдыхали в кругу семьи, а не отправились в места большого скопления народа. И тогда мы выиграем у вируса дополнительное время – прерывая цепочки заражений, - рассказала Ирина Потехина на своей рабочей странице во «Вконтакте».

Добавим, что ранее вице-губернатор провела в Сети опрос среди родителей и педагогов, предложив выбрать наиболее подходящий вариант ограничений по коронавирусу в школах. В голосовании приняли участие больше 120 тысяч горожан. Абсолютное большинство выбрало вариант с поздним выходом с каникул.

К слову, в городе вновь увеличилось число школьных классов, отправленных на карантин по коронавирусу или ОРВИ – со 109 до 120. Это лишь 0,6% от общего количества классов в Санкт-Петербурге.