Клады и следы войны

«Комсомольская правда» продолжает совместный проект с «Ростелеком» «Связист на связи». Фото предоставлено РТК.

Работа связиста может показаться стороннему наблюдателю достаточно рутинной, но мы решили опровергнуть этот миф, собрав интересные истории и факты из жизни специалистов телеком-отрасли в специальном разделе «Связист на работе». Это совместный проект «Ростелекома» и «Комсомольской правды».

Сегодня мы расскажем о находках, которые попадаются связистам во время исполнения служебных обязанностей и бывают удивительными и курьезными, а иногда - довольно опасными.

И даже небольшой монастырь

Работа с грунтом при создании или ремонте инфраструктуры связи дело обычное. Огромная часть сетей «Ростелекома» расположена под землей, а значит, специалистам технического блока не редко приходится «проводить раскопки». Чего только ни попадается специалистам в земле: старинные монеты, предметы быта, нательные крестики и украшения.

Случаются и более глобальные находки. В Архангельске, на месте стройки нового жилого комплекса, строители вместе со связистами переносили телефонные кабели из зоны земляных работ. В процессе переноса совершенно случайно раскопали часть башни старинного Михайло-Архангельского монастыря, который был почти полностью разрушен в начале XX века. Но даже столь, казалось бы, малая находка оказалась весьма интересной для ученых, на место событий вскоре прибыли специалисты из Института археологии РАН для дальнейшего изучения артефактов. Кладку найденной башни датируют 17-18 вв. А сам монастырь был заложен в конце 14 века и именно вокруг него строился Архангельск.

На раскопках монастыря. Фото: СК Аквилон.

Следы войны

К сожалению, кроме приятных находок случаются и другие, напоминающие о Великой отечественной войне. Ржавые штыки, продырявленные каски, гильзы, солдатские медальоны – следы отгремевшей три четверти века назад войны до сих пор здесь. Регионы северо-запада - это места, где шли ожесточенные бои с фашистскими захватчиками. И потому наша земля еще долго будет хранить в себе память второй мировой.

Столкновения с опасными находками происходит не так уже редко, много раз связистам приходилось звать на помощь саперов, чтобы вывезти неразорвавшиеся снаряды и мины с места прокладки или восстановления кабеля. С каждым новым десятилетием число встреч с такими отголосками прошлых лет снижается, но не скоро еще в земле перестанут попадаться эти грозные следы войны.

Водолазы ищут клады

Под водой тоже встречается разное. В первой статье «Связист на работе» мы уже рассказали про любопытные находки, сделанные связистами-водолазами: это и десятки зонтиков, и целый склад старых радиаторов отопления. Но и им встречаются напоминания о войне.

Руководитель водолазной бригады «Ростелекома» Равиль Манеев однажды работал на размыве грунта на Любимовском озере, это недалеко от города Приозерска.

Размыв грунта опасен тем, что открывается часть кабеля, проложенного в грунте, и кабель может быть легко поврежден. Однако на месте размыва специалиста ждал не только оголившийся кабель, но и целый клад для местного краеведения: Равиль Жифарович обнаружил остатки снарядов от миномета и зенитного орудия.

Все найденное было передано в Приозерский «Музей Крепость Корела», а благодарные сотрудники музея даже организовали для связистов бесплатную индивидуальную экскурсию по экспозиции.

Часть древней башни. Фото: СК Аквилон.

Поищите клад за плинтусом

Порой за интересной находкой даже не нужно нырять в озеро или орудовать лопатой где-то в десятках километров от города. Достаточно просто явиться на вызов.

Как-то жарким августовским днем электромонтер Эдуард Крысин привычно совершал обход по заявкам абонентов в городе Волхов. И вот очередная заявка по поиску неисправности телефона в квартире обернулась для него и вызвавших мастера пожилых супругов большой неожиданностью.

Квартира была буквально заставлена старой антикварной мебелью. Добраться до телефонного кабеля было непросто. Отодвигая старую мебель в попытке найти телефонную проводку, Эдуард вдруг заметил блестящий предмет, который резко контрастировал с запыленным полом и темным деревом старой мебели.

Присмотревшись, он протянул руку за отодвинутый в поисках телефонной линии старинный комод и извлек оттуда массивную золотую цепь. Позвав стариков, Эдуард продемонстрировал им свою находку.

Какова же была радость пожилых людей! Оказалось, что это давно потерянная старинная родовая драгоценность, и вот, она нашлась самым неожиданным образом. Старики давно уже свыклись с утратой ценной бесследно пропавшей много лет назад реликвии, которую они хотели бы завещать внучке.

На следующий день пожилая пара приехала в линейно-технический цех, в котором работал Эдуард, попросив руководство цеха объявить благодарность электромонтеру за его помощь в поиске и устранении неисправности и за найденную фамильную ценность.

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