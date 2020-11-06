15 новых праздничных украшений подготовили Санкт-Петербургу к Новому 2021 году

По-новому к 2021 году оформят даже Дворцовый мост. Фото: Городской центр рекламы и праздничного оформления

2020 год – для многих, наверное, к счастью – подходит к концу. На улицах Санкт-Петербурга уже зазеленели первые новогодние елочки: их традиционно устанавливают у гипермаркетов одной известной торговой сети. Скоро на фасадах и фонарных столбах засияют разноцветные гирлянды, а на Дворцовую из леса привезут главную новогоднюю красавицу.

Устроитель новогоднего убранства Петербурга, Городской центр рекламы и праздничного оформления поведал, какие новые украшения мы увидим на улицах любимого города в предстоящие зимние праздники.

– В этом году будут представлены на оценку петербуржцам и гостям города 15 новых новогодних объектов оформления, – сообщили «Комсомолке» в ведомстве.

Новшество номер один – сама живая ель на Дворцовой. Рождественское дерево высотой 25 метров разместят в окружении других живых елочек, ростом поменьше. В импровизированном лесу напротив Зимнего дворца будут работать фотозоны. Главную елку украсят в стиле ретро – так, как она выглядела в 50-60-е годы прошлого века.

Дворцовая площадь. Фото: Городской центр рекламы и праздничного оформления

По-новому оформят и Дворцовый мост. В отличие от своего предшественника, это оформление будет «современным, динамичным, объемным и с применением современных технологий».

Дворцовый мост. Фото: Городской центр рекламы и праздничного оформления

На площади Растрелли появится новая декоративная композиция «Часы Ангела».

Площадь Растрелли. Фото: Городской центр рекламы и праздничного оформления

Украсят и два малых моста – Тройной и 2-ой Садовый. Они получат новогоднее световое оформление впервые.

Тройной мост. Фото: Городской центр рекламы и праздничного оформления

Садовый мост. Фото: Городской центр рекламы и праздничного оформления

Светом дополнительно зальет и 30 деревьев на Садовой улице, а также 20 деревьев на набережной Мойки.

Садовая улица. Фото: Городской центр рекламы и праздничного оформления

– Оформление деревьев всегда выгодно подчеркивает архитектуру прилегающих объектов, будь то набережные, фасады зданий или оживленные улицы города, и освещает темные скверы, – отмечают в ведомстве.

Оформление знаменитого семимостья дополнят композицией «Ангел» в сквере у Никольского собора.

Сквер у Никольского собора. Фото: Городской центр рекламы и праздничного оформления

На пересечении Воскресенской набережной и Потемкинской улицы вырастут «Елочки», а саму Потемкинскую украсят 14 мерцающих украшений на фонарных столбах.

Потемкинская улица. Фото: Городской центр рекламы и праздничного оформления

На фасаде зданий Конюшенной площади, Стрелке Васильевского острова, а также на Казанском соборе появятся новогодние и рождественские проекции.

Конюшенная площадь. Фото: Городской центр рекламы и праздничного оформления

Казанский собор. Фото: Городской центр рекламы и праздничного оформления

Здание биржи. Фото: Городской центр рекламы и праздничного оформления

Новая искусственная елка высотой 14 метров засияет на проспекте Стачек у станции метро «Кировский завод».

А в парке «Патриот» в Кронштадте обещают буйство красок, света и новогоднего настроения.