«Не подходи, у меня нож!»: Блогер из Санкт-Петербурга рассказала об издевательствах няни над ее детьми

Няня угрожала ножом детям известного петербургского блогера. Фото: instagram.com/ananovaa/

Многодетная мама и звезда Instagram c 800 тысячами подписчиков Анна Ананова рассказала об издевательствах няни над ее маленькими детьми. Блогер сетует, что вынужденно наняла помощницу из-за занятости своей и мужа. В обязанности няни Анжелики помимо ухода за детьми входили генуборка и другие мелкие поручения по дому. Но, спустя некоторое время, родители решили проверить, насколько хорошо гостья соблюдает свои обязанности – помогли скрытые камеры видеонаблюдения. То, что папа и мама увидели на записи, повергло их в шок.

Зверства женщины попали на скрытую камеру видеонаблюдения. Фото: instagram.com/ananovaa/

- Я не знаю, что могло быть хуже того, что я вам показала. Но, просматривая видео, мы нашли запись, где она кидает Антона на кровать и требует не подходить к ней со словами «Ты видишь у меня нож?!». И шла с ножом в руке на ребенка. Говорила, что поотрубает пальцы. Я так это не оставлю, конечно. Будет огласка. Берегите своих детей. Слава богу, что у нас все хорошо закончилось. Боже мой, и этот человек был с моими детьми… - говорит со слезами в глазах Анна своим подписчикам.

Шокированная мама опубликовала фото жестокой няни в Instagram. Фото: instagram.com/ananovaa/

Судя по нескольким фрагментам видео, няня Анжелика любила покричать и повозмущаться на детей: «Ну что, девочка-припевочка, ржешь?!», «Буду работать дальше, пока дети в козявках ковыряются!», «Как какашками воняет, ужас!», «Ах, ты зараза!», «Да что же это такое делается!», «Не ори!», «Я весь день прошу вас, чтобы собрали игрушки!».

- Няня, конечно, сказала мужу, что никого не била, и Алена (дочь – Прим.ред) врет, но видео говорит об обратном, - добавила Анна.

Счастливая мать пятерых детей шокирована действиями няни. Фото: instagram.com/ananovaa/

Теперь блогер намерена идти в полицию, чтобы няню «воспитали» в исправительной колонии. Анна опубликовала фотографию горе-помощницы в своем Instagram без зазрения совести, чтобы все знали диктатора в лицо.