Звезда Instagram из Санкт-Петербурга показала видео, как няня угрожает ее ребенку ножом

В Сети появилось новое видео с горе-няней, избивавшей детей петербургского блогера.

Многодетная мама и звезда Instagram с почти миллионной аудиторией Анна Ананова продолжает рассказывать о шокирующих подробностях того, как няня систематически избивала ее малышей. Блогер опубликовала видео, на котором, по ее словам, помощница по дому Анжелика бьет ее сына и идет на него… с ножом. Напомним, ранее «Комсомолка» писала о побоях дочери Анановой. Но угроза убийством – поступок иного уровня.

- Сейчас вы видите видео, в котором няня шла на нашего 4-летнего ребенка с ножом, угрожая ему. При этом начало слез она спровоцировала самостоятельно, а потом держала ребенка в достаточно темной спальне, не позволяя ему выходить из нее. Няня швыряла Ваню (имя изменено – Прим.ред) на кровать, била его в живот и по голове. Это на видео слышно, но не видно. Обещала «отрубить ему пальцы». Позже Ваня объяснил нам свое молчание – няня на его слова «я все маме расскажу» ответила коротко и предельно ясно для 4-х летнего ребенка: «Если расскажешь, то я убью твою сестру», - пишет напуганная мать в Instagram.

Сейчас Анна практически все время проводит с детьми, чтобы позаботиться об их психическом состоянии. Вопрос о привлечении няни к ответственности все еще открыт.

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