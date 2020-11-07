Власти Ленобласти обязали рекультивировать залитый бетоном лес

Завод допустил утечку бетона в лесу в Ленобласти. Фото: vk.com/vistino_news

Власти Ленинградской области рассказали о ходе восстановления леса, залитого бетоном в деревне Вистино под Кингисеппом. Напомним, по официальной информации, на заводе возле лесного массива произошла авария. Как итог – водоем и ближайшие участки площадью больше 100 квадратных метров залило бетоном. Первыми тревогу подали местные жители, которые сфотографировали изменившуюся до неузнаваемости матушку-природу.

Жители местной деревни каждый день принимают у себя СМИ. Результат есть - огласка на федеральном уровне. Фото: vk.com/vistino_news

- Маленькая бетонная речка превращается в бетонное озеро. Оно начинает дотекать до наших участков. Прошу всех неравнодушных собраться для встречи с телеканалом, - написал местный житель Дмитрий в группе «Вистино» во «Вконтакте».

Далее весть подхватили региональные, а уже затем и федеральные СМИ. С местными жителями оперативно связались власти 47-го региона и пообещали во всем разобраться. Ситуацию под личный контроль взял вице-губернатор Михаил Ильин, который заявил, что сотрудники Госэконадзора и прокуратуры выявили нарушения.

Залитый участок обязали рекультивировать к 10 ноября. Фото: пресс-служба правительства Ленобласти

- По предварительной информации, попадание цемента в лес было связано с аварийной ситуацией на бетонном заводе. Не исключено, что собственника привлекут к административной ответственности. Руководство завода своими силами восстановит зеленые насаждения, - процитировали Михаила Ильина в пресс-службе правительства Ленобласти.

Прокуратура дополняет версию властей.

- На территории ООО «Портбетон» складировали отходы, полученные при производстве бетона. Но по причине ненадлежащего контроля за указанным процессом произошло вытекание стройматериала в лес. Устранение нарушений находится на контроле, - передает пресс-служба надзорного ведомства.

Собственника завода могут привлечь к административной ответственности. Фото: пресс-служба правительства Ленобласти

Местные жители же уверены, что виной всему не авария, а халатность рабочих. На видео, опубликованном очевидцем, заметно, как экскаватор сгружает неизвестные массы в гору на границе с лесом, однако нельзя точно сказать, что именно находиться в ковше. При этом внимательные комментаторы новости в соцсетях заметили, что речка и лес еще до бетона были замусорены пластиковыми бутылками и другим хламом, так что здесь еще стоит вопрос, от чего ущерба нанесено больше.

Сейчас на территории бетонного лесного массива вовсю идет рекультивация. Власти Ленобласти обязали закончить все работы ко вторнику, 10 ноября. Затем нарушитель должен будет своими усилиями восстановить мать-природу.

А КАК В ДРУГИХ РЕГИОНАХ РОССИИ?

Если не считать крупные происшествия вроде разлива топлива в Норильске, а схожие локальные, то их полным-полно по всей России.

Правда, бетоном лес еще никто не «украшал». Разве что по мелочи – в Челябинске, например, залили раствором старые вязы, а в Ялте строители «укутали» деревья у дороги. Как правило, горе-подрядчиков обязывают все убрать и восстановить.

В Самарской области из нефтепровода разлилась нефть прямиком на почву. Причиной признали разгерметизацию трубы. В итоге плодородный слой земли оказался полностью уничтожен. Владельца наказали на 60 тысяч рублей. Схожая ситуация произошла в Томской области, только там вместе с нефтяным «озером» обнаружили горы щебня. Нарушителей обещали оштрафовать на сумму от 400 до 700 тысяч рублей.

Летом в Хабаровском крае около 9 тонн нефти вылилось из треснувшего трубопровода прямиком в ручьи и лес. Делом занялись следователи. Данных о точном ущербе, нанесенном экологии, пока нет. Известно, что площадь разлива составила 400 квадратных метров.