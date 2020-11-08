15-летний школьник зарезал маленькую племянницу и расстрелял родителей в Санкт-Петербурге

Довести расправу до конца мальчику помешал отец. Фото: СОЦСЕТИ

Шокирующий случай в Санкт-Петербурге. Подросток по имени Серафим попытался расправиться со всей своей семьей, включая маленькую родственницу. К счастью, сделать парню этого не удалось: школьника остановили раненые родители.

Боевик в тихой благополучной семье развернулся в квартире одного из домов по Лужской улице в ночь на воскресенье, 8 ноября.

– 15-летний подросток нанес своей малолетней родственнице три удара ножом в область шеи, живота и правого плеча, – сообщают в ГСУ Следственного комитета по Санкт-Петербургу. – Девочка в крайне тяжелом состоянии госпитализирована в одну из больниц города. Сейчас ей оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Девочка приходится парню племянницей, ей всего шесть лет. По всей видимости, малышка спала, когда старший родственник бросился на нее с ножом.

Разделавшись, как он думал, с племянницей, школьник напал на родителей.

– Несовершеннолетний взял травматический пистолет, принадлежавший его отцу, и несколько раз выстрелил в голову своей 57-летней матери, а также один раз выстрелил в сторону 49-летнего отца, – добавляют в СК.

К счастью, родители также остались живы. Довести дело до конца Серафиму помешал отец.

Сейчас мальчик задержан, на него уже завели уголовное дело по факту покушения на убийство двух и более лиц. Впереди – избрание меры пресечения. Уже известно, что парень планировал расправу заранее и даже делился своими страшными планами в переписке с друзьями в соцсетях.

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