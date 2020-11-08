Дзюба отдал свой приз лучшего игрока мачта в игре с «Краснодаром» Сутормину

Матч завершился со счетом 3:1. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Встреча «Зенита» и «Краснодара» в Санкт-Петербурге, по которой можно снимать остросюжетный фильм с Артемом Дзюбой в главной роли, завершилась трогательным моментом.

После третьего, финального, гола сине-бело-голубых авторства Сутормина стало известно, что позавчера он потерял отца. Как позднее рассказали в тренерском штабе, полузащитнику предлагали не участвовать в игре по семейным обстоятельствам, но Алексей решился выйти на поле. И не зря: его гол упрочил превосходство «Зенита» над гостями.

Когда по итогам матча Артема Дзюбу, опозоренного в сети и освистанного виражом, признали лучшим игроком, он передал свою награду Сутормину.

– Спасибо парням за то, что сплотились вокруг меня, – сказал Дзюба после матча. – Приз хочу передать Лехе Сутормину, у которого, как выяснилось, ушел из жизни отец: он сказал нам об этом сразу после гола, когда неожиданно заплакал.

Матч завершился со счетом 3:1.

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