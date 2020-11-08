Что произошло в «Зените» после победы над «Краснодаром»»: Семак поддержал Дзюбу, но пока не вернул ему статус капитана

Тренер посоветовал Дзюбе завоевывать уважение виража игрой и самоотдачей на поле. ФК «Зенит»

Игра «Зенита» с «Краснодаром» на «Газпром Арене» в рамках 14 тура РФПЛ, достойная остросюжетного фильма с Артемом Дзюбой в главной роли, завершилась со счетом 3:1 в пользу сине-бело-голубых. «Комсомолка» узнала, что произошло после матча «Зенит» – «Краснодар», что сказал Дзюба, освистанный виражом из-за скандала с интимным видео и забивший решающий гол, и как на публичный фейл капитана отреагировал главный тренер Сергей Семак.

Первым делом после финального свистка Артем Дзюба подбежал к фанатскому сектору, который всю игру гудел и скандировал непристойности. Что сказал футболист, в публичной плоскости не прозвучало, но инсайдеры сообщали, что Дзюба готовится принести фанатам извинения.

Вот так вираж сегодня отреагировал на скандал с участием Дзюбы. Фото: СОЦСЕТИ

Затем, будучи признанным лучшим игроком матча, Дзюба передал награду Алексею Сутормину, автору третьего гола в ворота «Краснодара». Как выяснилось прямо на поле, позавчера полузащитник потерял отца.

– Приз хочу передать Лехе Сутормину, у которого, как выяснилось, ушел из жизни отец, – сказал Дзюба. – Он сказал нам об этом сразу после гола, когда неожиданно заплакал.

Наконец, мнение и об игре в целом, и о скандале с участием Дзюбы в частности высказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Зенита» Сергей Семак. Он оценил матч как «игру хорошего качества, особенно второй тайм», а победу назвал тяжелой и заслуженной.

Комментируя выбор Деяна Ловрена в качестве капитана, Семак отметил, что рассматривал и другие кандидатуры. Он думал о Кержакове, но пришел к выводу, что капитану все же лучше быть в гуще событий на поле, а не на воротах. Магомедов не подошел в качестве капитана на сегодняшний матч, по словам Семака, потому, что в таком статусе его легко могли перехлестнуть эмоции. А потому выбор пал на «одного из самых опытных игроков».

– На сегодня капитаном выбран Ловрен, а дальше посмотрим: все можем измениться в нашем непостоянном мире, – добавил Семак. – Дзюбу с его эмоциональным складом капитанская повязка заставляет работать больше и чувствовать ответственность перед командой, но на сегодня у него мотивация была и так запредельная.

Хотя Дзюба не смог пробить пенальти в первом тайме, после перерыва замен не последовало. И вот почему.

– С Дзюбой как пенальтистом у нас вопросов не было. К тому же, выход на поле должен был добавить ему положительных эмоций: отрицательных у него хватает, – пояснил тренер. – Сегодня он сделал все от него зависящее, чтобы помочь команде выиграть.

Что дальше? По мнению Семака, передышка – вернее, отстранение от ближайших сборов по решению Черчесова – сейчас Дзюбе не помешает. Ее в «Зените» рассматривают как плюс.

– В жизни все совершают ошибки, – заметил Семак. – Для меня футболисты как дети, а какой родитель отвернется от своего ребенка? Со своей стороны я делаю все, что могу. А что касается виража, единственное, что Артем сейчас может сделать, – это завоевать его игрой и самоотдачей на поле.

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