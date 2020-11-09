Новые ограничения из-за коронавируса вступили в силу в Санкт-Петербурге 9 ноября 2020 года

В Петербурге начали действовать новые ограничения с 9 ноября Фото: Артем КИЛЬКИН

В связи с большим ростом числа заболевших, Смольный ввел новые ограничения из-за коронавируса в Санкт-Петербурге с 9 ноября 2020 года. Действовать ряд запретов, пока что, будет вплоть до 29 ноября, однако они могут быть продлены в случае ухудшения ситуации. "Комсомолка" напоминает, что запрещено делать в Северной столице с понедельника.

- С 9 по 29 ноября в Санкт-Петербурге полностью останавливается работа фуд-кортов и фуд-плейсов. Исключение распространяется только на те места общепита, которые находятся на территориях вокзалов и аэропорта, - рассказали в Смольном.

Также в городе закрываются детские игровые площадки в торговых центрах. Открытыми останутся только те, которые имеют площадь не более 50 "квадратов" и находятся на территории общепита.

Любителям баров и ресторанов придется на время забыть о ночных посиделках. До 29 ноября все заведения общественного питания в Петербурге должны закрываться в 23:00, а открываться не раньше 6:00 часов.

С 9 по 29 ноября вводится запрет на массовые мероприятия в зданиях, где участвует больше 70 человек. Но есть и исключение для тех событий, которые проводятся в помещениях культурных учреждений и физкультурно-спортивных организаций.

Пышные свадьбы тоже придется отложить. В загсах временно могут находиться не более 20 человек, включая жениха и невесту.

Ограничения появились для дополнительного образования от государственных организаций. Теперь кружки и секции можно посещать только дистанционно, с 9 ноября по 27 декабря.