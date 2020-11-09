Главный синоптик Санкт-Петербурга прокомментировал слухи об аномально теплой зиме

Настоящая зима обычно начинается в Петербурге в первых числах января Фото: Артем КИЛЬКИН

Мечты о снеге, который сыпется с неба хлопьями, и о возможности поваляться в пышных сугробах этой зимой станут реальностью. Несмотря на то, что интернет пророчит Петербургу аномально теплую зиму, под стать прошлогодней, верить в это не стоит. Главный синоптик города Александр Колесов предполагает, что и снегу, и минусовой температуре в этот раз быть.

- Никто не может мне сказать, откуда взялся этот слух про бесснежную зиму, - отмечает синоптик. - Мы, составляя прогнозы, делали акцент на том, что зима будет теплая, но не такая, как в прошлом году. Температура будет на 1-3 градуса выше нормы, но все равно это отрицательные значения. Потому что норма у нас достаточно низкая.

На этот раз погода обещает не подкачать Фото: Артем КИЛЬКИН

По словам Александра Колесова, обычно зима в Петербурге начинается в первых числах января. А до этого в городе на Неве царствует атлантический циклон, который приносит теплую погоду.

- Этот циклон иногда раньше отступает, иногда позже - каждый год по-разному, - отмечает Колесов. - Но если проанализировать последнее десятилетие, то если зима в один год была аномально теплой, это не значит, что ситуация повторится. Так что давайте будем надеяться на лучшее и не станем поднимать панику.

Как уверяет синоптик, не останутся петербуржцы и без морозов. Так что теплые куртки, которые не понадобились в прошлом году, на сей раз будут очень даже востребованы.