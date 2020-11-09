В Петербурге умер Герой Советского Союза Михаил Ашик. Фото: rosgvard.ru

Один из немногих оставшихся петербургских ветеранов, имевших самую высокую государственную награду, ушел из жизни. 9 ноября умер Михаил Ашик, последний Герой Советского Союза в Санкт-Петербурге, получивший звание во время войны.

- 9 ноября 2020 года, на 96-м году жизни скончался Михаил Владимирович Ашик, Герой Советского Союза, ветеран Великой Отечественной войны, морской пехотинец, полковник в отставке, - сообщает Российская Ассоциация Героев.

Напомним, что 24 июня 2020 года, когда по всей России проходили торжества, посвященные победе в Великой Отечественной войне, Михаил Ашик принимал поздравления с 95-летием. Поздравляла юбиляра и петербургская «Комсомолка».

Никто тогда не мог знать, что эта встреча окажется последней. Михаил Владимирович, несмотря на свои годы, был по-военному бодр. Однако тяжелая болезнь дала о себе знать и организм ветерана не выдержал.

Михаил Ашик последний в городе ветеран, получивший звезду героя во время войны. Фото: ветеран.мвд.рф

Справка «КП»:

Михаил Ашик родился в июне 1925 года в Ленинграде. В 1941 году он окончил 7-й класс школы и поступил в Ленинградский морской техникум. 2 февраля 1943 года был призван в Красную Армию и направлен на фронт. Освобождал Одессу, Бессарабию, Румынию, Болгарию, Югославию.

В составе Дунайской военной флотилии Михаил Ашик прошел Венгрию, Австрию, Чехословакию.

- Будапешт мы брали почти полтора месяца. Там я почти весь свой взвод и растерял. В последнюю атаку на королевский дворец я шел с взводом, в котором было шесть человек из положенных по штату 44, - вспоминал ветеран позднее.

Звание Героя Советского Союза Михаилу Ашику присвоено за героизм во время Эстергомского десанта, о чем позднее сам герой написал книгу. Его авторству также принадлежат произведения «Слово о 305-м батальоне» (история батальона морской пехоты), «144-й отдельный батальон морской пехоты в Великой Отечественной войне» и другие

После войны Михаил Владимирович долгое время служил в МВД. После того, как вышел в отставку, работал ведущим инженером в отделе научно-технической информации на Кировском заводе

Имя Михаила Владимировича Ашика высечено в Москве на Поклонной горе, на обелисках в Киеве и Краснодаре.