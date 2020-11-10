Российские ученые превратили стекло в экран дополненной реальности

В ИТМО научились превращать стекло в «умную» поверхность Фото: Олег ЗОЛОТО

Ученые Санкт-Петербургского университета ИТМО разработали уникальное покрытие, с помощью которого можно превратить самое обычное стекло в "умную" поверхность. Как рассказали "КП-Петербург" во вторник, 10 ноября 2020 года, эта технология будет востребована для создания экранов дополненной реальности. Кроме того, это покрытие может преобразовывать солнечную энергию в электричество.

Так, специалисты создали тонкие пленки из галогенидных перовскитов, полупроводниковых материалов, обладающих выдающимися оптическими и электронными свойствами.

Стекло дополненной реальности сможет также и превращать солнечную энергию в электричество / Фото: Дмитрий Лисовецкий ITMO.News

- Перовскитные пленки уже успешно используют в производстве светодиодов. Мы же хотим создать из этих пленок покрытия, которые были бы перспективны для создания экрана дополненной реальности. Они должны быть достаточно прозрачными, чтобы человеку было комфортно смотреть сквозь них. При этом необходимо, чтобы они излучали свет для выведения на поверхность нужной информации, – рассказывает главный научный сотрудник Нового физтеха Сергей Макаров.

Изначально такая пленка пропускает через себя только около 70 процентов энергии падающего света. Петербургские ученые создали такую поверхность, которая бы пропускала как можно больше света, практически его не отражая. Также было важно сохранить полезные свойства пленок, но так, чтобы человек, глядя через них, не ощущал визуальный "барьер" перед глазами. Для этого они создали на поверхности пленки специальный узор из наночастиц, используя метод ионной нанолитографии.

В результате исследования удалось найти геометрические параметры, при которых наночастицы перовскита могут взаимодействовать со светом в широком диапазоне солнечного света.

- При этом большая часть энергии проходит по направлению падения света. Оставшаяся часть поглощается в перовските, преобразуясь в энергию фотолюминесценции. Таким образом получается высокопропускающая антибликовая метаповерхность с активными свойствами. Теперь мы планируем интегрировать нашу разработку в оптоэлектронные устройства, - рассказала научный сотрудник Ксения Барышникова.

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