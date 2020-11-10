Семь PR-проектов СПбГУПТД победили в конкурсе Crystal Orange Award. Фото предоставлено пресс-службой СПбГУПТД.

Вчера, 9 ноября, был опубликован полный список победителей Всероссийского конкурса студенческих работ в области связей с общественностью «Хрустальный апельсин» Crystal Orange Award, молодежного образовательного проекта, который существует уже 20 лет и за эти годы завоевал всероссийскую известность и признание. Организаторами конкурса выступили Общественная палата РФ, молодежный центр развития связей с общественностью «Хрустальный Апельсин», Российская Ассоциация по связям с общественностью и Ассоциация преподавателей по связям с общественностью.

Участникам из Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна удалось стать победителями по семи PR-проектам: «Санкт-Ветербург», «Продвижение «Фабрики Горицкой», «Вдохновлённые лошадьми», «Фантазируй, оживляй», «#ВИЖУПОДРУГОМУ», «С улицы в музей. Коммуникационная кампания для Петербургского музея стрит-арта» и «Приложение для родителей «Топ-Топ».

Специальный диплом в номинации «Связи с общественностью и медийные технологии в деятельности государственных структур» получила автор проекта «Формирование имиджа детских поликлиник» Милана Тарасова.

На сегодняшний день «Хрустальный апельсин» объединяет тысячи студентов и выпускников вузов из 39 российских городов. По мнению экспертов, он входит в десятку лучших студенческих конкурсов страны и является студенческим конкурсом номер один в индустрии общественных связей и коммуникаций. Цель конкурса - выявлять талантливых студентов, способствовать их успешному карьерному старту, профессиональному росту и тем самым, участвовать в формировании будущей интеллектуальной элиты страны.

В прошлом году высшая награда конкурса гран-при «Хрустальный апельсин» и диплом лауреата в номинации «Год Театра» были присуждены работе «Даже Моцарт не все знал…», автором которой является студентка Высшей школы печати и медиатехнологий СПбГУПТД Анна Бархатова. Проект был посвящен разработке коммуникационной кампании для «Санкт-Петербургской академической филармонии им. Д.Д. Шостаковича» с целью привлечения внимания молодежи к классической музыке и деятельности филармонии.

Ежегодно награждение победителей «Хрустального апельсина» проходило в Большом зале Общественной палаты РФ в Москве. Но в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в регионе торжественное мероприятие было перенесено на весну 2021 года.