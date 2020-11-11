«Попал в капкан и лишился лапки»: В Петербурге ищут хозяев для кота Барсика

У этого усато-полосатого была непростая жизнь, но он остался ласковым и общительным. Фото предоставлено приютом «Ищем дом».

У кота Барсика обычная кличка, но очень трагическая судьба. Пушистый малыш оказался на улице, а затем едва не погиб из-за человеческой жестокости. Угодив в капкан, он лишился лапки. Спасли животное и подарили ему надежду на новую жизнь волонтеры мини-приюта «Кошкин дом». В середине июля неподалеку от Дороги жизни добровольцы нашли кошачье семейство. Банда хвостатых выживала под строительным вагончиком в одном из поселков. Нескольких бездомышей удалось отловить - часть взяли для пристройства, еще часть кастрировали и отпустили обратно на волю. В числе последних был и Барсик.

Фото предоставлено приютом «Ищем дом».

Волонтеры продолжали присматривать за животными. В один из дней они вновь навестили котов и заметили неладное. - Барсик лишился части лапы. Оказалось, соседи поставили капкан на участке, чтобы кошки не копали грядки, и малыш в него угодил, - рассказывают в приюте. - От лапы остались одни ошметки: кости торчали, морда была вся разодрана. Кот бился, чтобы выбраться. Он был в тяжелом состоянии, ничего не ел, мучился от боли. Чтобы спасти мурлыку, потребовалась ампутация. Но Барсик оказался настоящим бойцом - за несколько месяцев он окреп и реабилитировался. Несмотря на три лапки, кот не растерял своей кошачьей грации и ловко передвигается по дому. - Барсику около года, он кастрирован и привит. Очень ласковый и общительный. Своих сородичей любит безумно, - рассказывает о нем куратор. - А еще кот очень красивый. На ушках у него прелестные кисточки, как у настоящей рыси. За свою недолгую жизнью Барсик пережил немало трудностей, и заботливый хозяин станет для него лучшей наградой.

СПРАВКА

Генеральный партнер проекта «Ищем дом» - древесные комкующиеся наполнители для кошачьих туалетов Cat’s Best (Германия). Все наполнители изготовлены из натуральных древесных волокон без ароматизаторов и химических добавок. Они не только надежно блокируют неприятные запахи, но и эффективно поглощают жидкость. Будущим владельцам Барсика Cat’s Best подарит наполнитель для кошачьего туалета.