«Стало плохо, повалился на кровать»: 90-летний артист Иван Краско пожаловался на тяжелые последствия коронавируса

Иван Иванович считает, что у него был микроинсульт Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

90-летний артист Иван Краско, который последние две недели лечился дома от коронавируса, судя по всему, справился с инфекцией. Но, к сожалению, не без последствий. Как рассказал корреспонденту КП-Петербург сам актер, есть подозрение, что у него случился микроинсульт.

- Вчера немножко позволил себе выйти до театра, - вздыхает Иван Иванович. - И какой-то срывчик произошел, когда я вернулся домой. Может, микроинсульт. Был будто взрыв в голове, пошел звон, и какой-то рисунок перед глазами абстрактный. Плохо стало так, что я даже повалился на кровать. Но сейчас уже все прошло. Повторный тест на коронавирус - отрицательный.

О случившемся Иван Краско в мельчайших подробностях рассказал своему врачу, который предположил, что недомогание у актера могло быть последствием перепада давления.

- Старый делаюсь, - причитает Краско. - Думаю, что эта зараза еще сидит во мне.

Иван Краско ждет, когда снова сможет играть в театре Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Но оптимизму Ивана Краско еще стоит поучиться! Несмотря на случившееся, актер рвется на сцену. Только вот пока ему не дают увидеться со зрителями.

- Рано играть мне, - с пониманием рассуждает Краско. - Сегодня предлагают принять участие в спектакле, а сил у меня еще нет. Последствия от коронавируса еще остались. Думаю, что только через пару недель вернусь в театр. Сейчас набираюсь сил. В этом плане вроде какие-то перспективы есть. А вот родные отлично себя чувствуют. Наталья Николаевна (Вяль - бывшая жена Краско), сыновья Федя и Ваня смотрят за мной по очереди. Это так трогательно.

Теперь Иван Краско ждет, когда он сможет вернуться на сцену. Ранее Иван Краско жаловался на другое последствие коронавируса. По его словам, теперь его организм отвергает алкоголь.

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