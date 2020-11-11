У игрока «Зенита» Ерохина, вызванного в сборную России, оказался сомнительный тест на коронавирус

У Александр Ерохина (слева) выявили сомнительный тест на "ковид". Фото: Артем КИЛЬКИН

Три игрока сборной России сдали «сомнительные «тесты на коронавирус. В их числе оказался полузащитник «Зенита» Александр Ерохин, экс-нападающий сине-бело-голубых, выступающий ныне на «Сочи» Антон Заболотный, а также представитель московского «Динамо» Даниил Лесовой.

- При тестировании лабораторией, определенной УЕФА, были выявлены сомнительные тесты у трех футболистов – Антона Заболотного, Александра Ерохина и Даниила Лесового, - сообщает в Твиттере пресс-служба сборной России.

При этом пять анализов, сданных до и посте проблемного теста в лаборатории не от УЕФА, были отрицательными. Ни у одного из игроков нет никаких симптомов болезни также не наблюдается.

Сомнительный тест сдали три игрока сборной России. Фото: twitter.com/TeamRussia

Медики подозревают, что сомнительный тест может оказаться ложным, однако до консультаций с УЕФА решение об участии футболистов в ближайших матчах с Молдавией (товарищеская игра), Турцией и Сербией (в групповом этапе Лиги Наций) принято не будет.

Интересно, что один из получивших положительный тест игроков - его имя не называется - уже переболел COVID-19 и последние два месяца играет и тренируется без всяких ограничений.

- У него имеется высокий титр соответствующих антител, - отмечают в сборной.

При этом команде России не сможет помочь и Артем Дзюба, но уже по другим причинам.

На фоне всей этой ситуации из молодежной команды в основную вызван Федор Чалов, который сможет заменить одного из потенциально заболевших.