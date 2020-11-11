Для переноса АБЗ-1 подбирают площадку в промзоне «Белоостров»

Асфальтобетонный завод №1» (АБЗ-1) может быть перенесен в промзону Белоостров. Фото: Иван МАКЕЕВ

«Асфальтобетонный завод №1» (АБЗ-1) может быть перенесен в промзону Белоостров. Возможность изменения площадки для выводимого из густонаселенного района Коломяг АБЗ рассматривают в городской администрации Санкт-Петербурга. Об этом сообщил верифицированный аккаунт «Правительства Санкт-Петербурга».

-

Напомним, ранее петербургскими властями для перебазирования АБЗ рассматривалась промзона Конная Лахта в МО «Ольгино-Лахта», якобы являющейся единственной и безальтернативной площадкой для переезда предприятия. Она также находится в Приморском районе Петербурга, как и Коломяги.

Отмечается, перенос АБЗ в Ольгино со всеми его сопутствующими постройками (в том числе для хранения ГСМ) может нанести вред экологии. Склады с веществами разных классов опасности будут расположены в охраняемой государством санитарной зоне Финского залива. Кроме того, в непосредственной близости от Конной Лахты находятся несколько особо охраняемых природных зон, которые также защищены законом (заказники «Юнтоловский», «Северное побережье Невской Губы», памятник природы «Петровский пруд»), а также окружающие район городские лесонасаждения.